Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger: dalla rivalità all’amicizia

Dalla rivalità all’amicizia, una storia di amore e odio tra Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger: gli insulti, le guerre e la pace.

Due nomi che rimarranno per sempre nei libri di storia del cinema moderno sono Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger. Stallone, 74 anni, ha recitato in film come Rocky e Rambo, mentre Schwarzenegger, 73 anni, è più noto per le serie Terminator e Robocop.

Insieme li abbiamo ritrovati poi a recitare nella saga di I mercenari. Quasi coetanei, non sorprende che la coppia abbia avuto una turbolenta amicizia durante le loro carriere di successo nel mondo di Hollywood.

Amore e odio tra Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger

Allora, cosa è successo tra i due per suscitare un odio prima che diventassero migliori amici? Tutto ha inizio nei primi anni Ottanta, quando i due diventano attori di tantissimi film d’azione. La coppia si è incontrata per la prima volta in carne e ossa alla cerimonia dei Golden Globes nel 1977, per l’uscita di Rocky. Schwarzenegger si presenta a Stallone e gli dice che è un suo fan, ma l’attore non la prende benissimo. “Abbiamo avuto un odio violento”, ha sostenuto nel corso di una intervista rilasciata al David Letterman Show.

L’animosità tra i due era così grave che Stallone affermò di odiare “che Schwarzenegger fosse sul pianeta, fondamentalmente”. Non solo: a un certo punto, i due iniziano a realizzare film in cui fanno a gara a chi usa armi più grandi, dal coltello di Rambo si passa alle armi pesanti di Terminator. Schwarzenegger sostiene di aver ingannato Sylvester Stallone, facendogli scegliere il ruolo di protagonista in ‘Fermati o mamma spara’, pellicola evidentemente da dimenticare. Ultimamente, Schwarzenegger ha detto ai fan di essere contento che la loro faida sia finita. “È diventato così stupido che all’improvviso è diventata una competizione su chi ha il corpo più muscoloso”, ha sostenuto. La coppia alla fine è divenuta talmente intima da gestire un periodo insieme come comproprietari il Planet Hollywood a Las Vegas. Nella società del locale anche Bruce Willis.