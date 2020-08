Shannen Doherty e la lotta al cancro: “A volte mi sento depressa”

L’iconica Brenda di Beverly Hills, Shannen Doherty, si è ammalata di cancro e di recente ha ammesso che dopo le cure si sente spesso depressa.

I fan di Beverly Hills 90210, in questi anni hanno già pianto la scomparsa di Luke Perry e contestualmente hanno scoperto che Shannen Doherty è malata di cancro. L’attrice americana lo ha comunicato sui propri profili social, ottenendo l’abbraccio virtuale di tutta la sua sterminata community. In questi anni l’attrice ha aggiornato costantemente i fan sul suo stato di salute e sui progressi fatti grazie alle terapie, finché poco tempo fa non ha annunciato la totale regressione del tumore.

Leggi anche ->Shannen Doherty, l’annuncio terribile: “Tornato il tumore” – VIDEO

Già in passato il tumore era regredito, ma come spesso capita in questi casi la terribile malattia si è ripresentata. Tuttavia, con l’annuncio di guarigione Shannen ha voluto comunicare a tutti la propria gioia nel poter sperare in una vita libera da cure e paura: “Fortunata, favorita dalla sorte e non c’è un solo giorno che io non ringrazi Dio per avermi donato la vita che ho. Quindi torno al lavoro con un ottimo spirito. Uno spirito di gratitudine e amore e profonda riconoscenza. C’è bellezza in ogni cosa”.

Leggi anche ->Luke Perry, il ricordo struggente di Shannen Doherty: “Sono sotto choc, il mio cuore è spezzato”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Shannen Doherty: “A volte mi sento depressa”

In uno degli ultimi post pubblicati su Instagram, l’attrice ha voluto ringraziare le sue amiche per il supporto che le hanno dato in questi mesi. Spesso, infatti, si sente depressa e senza voglia di fare nulla: “Non sempre è facile. Ci sono giorni in cui sono depressa o semplicemente pigra. Ma vado avanti con l’aiuto delle mie amiche”. Un plauso speciale va alla modella Maria Kortright, della quale dice: “E’ stata implacabile nello spronarmi a fare escursioni e a cucinare in modo sano, per nutrire la mia anima e il mio stomaco”. Un altro invece va a Kira Stokes: “Ieri mi ha preso a calci nel sedere. E’ stata una settimana decisamente produttiva”. Inquietudini e depressione a parte, Shannen rivela ai fan che fisicamente si sente meglio e che in questi giorni tutto va per il verso giusto.