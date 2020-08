Paola Turci e Francesca Pascale sono state viste insieme su uno yacht in atteggiamenti intimi. Che tra le due ci sia più di un’amicizia? Parla l’amico Federico Lauri.

Il mondo del gossip si è concentrato ultimamente sulla cantante Paola Turci e l’ex di Silvio Berlusconi, Francesca Pascale. Le due sono state viste su uno yacht da sogno in compagnia di tanti amici. Secondo il settimanale Oggi in alcune foto che sono state scattate della giornata, le due sarebbero state colte in atteggiamenti intimi.

Nel noto settimanale è apparso uno scatto sfocato e poco nitido che mostrerebbe quello che appare un bacio sulla guancia tra Paola Turci e Francesca Pascale. Le due finora non hanno rilasciato dichiarazioni per commentare quella che sembra essere una dimostrazione di affetto e intimità. Federico Fashion Style, l’hair stylist dei vip, invece ha detto la sua. “La libertà è sinonimo di felicità, sono loro amico, non ne sapevo nulla, se è come si vede dalle foto sono felice per loro”, ha dichiarato in un’intervista rilasciata a Il Messaggero. Poi, ha parlato della sua più grande fonte di ispirazione, Valeria Marini, dicendo di lei che “è la mia musa“. L’hair stylist romano ha rivelato il segreto del suo successo: la passione e il duro lavoro e ascoltare sempre le sue clienti e le loro richieste.

Federico Fashion Style e l’opinione su Paola e Francesca

Federico Fashion Style, al secolo Federico Lauri, è tornato a parlare delle amiche e clienti Paola Turci e Francesca Pascale. Dell’ex di Silvio Berlusconi dice che è “una bellissima persona, una ragazza semplice“, che non è mai capricciosa e non ha atteggiamenti da prima donna. Della cantante invece dice che ha iniziato a fidarsi di lui due anni fa, quando a Sanremo le consigliò di scoprire il viso e “di non coprire le cicatrici con i capelli, perché sei bellissima“.

