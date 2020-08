Nazista uccide il vicino a colpi di pistola: la fuga in moto finisce in tragedia

Dramma nello Hampshire, in Inghilterra: un nazista ha ucciso il vicino con una pistola fatta in casa, poi è scappato in moto ed è morto in un incidente.

“Morirò sulla mia moto”, aveva promesso a suo padre. E così è stato. Un nazista squilibrato dello Hampshire, in Inghilterra, a un centinaio di chilometri da Londra, ha ucciso il vicino di casa con una pistola che aveva costruito in casa da solo. Poi, inseguito dalla polizia, si è dato alla fuga in moto, cadendo però malamente e morendo sul colpo.

La vita di un bravo ragazzo stroncata da un folle nazista

L’assurdo omicidio ha destato grande scalpore allarme in quello che è un angolo tranquillo ed elegante della provincia inglese. La vittima, James Nash, aveva 42 anni, scriveva libri per bambini e disegnava, oltre a essere impegnato nella comunità locale quale membro del consiglio della parrocchia e simpatizzante del partito conservatore. La madre lo ricorda ora come una persona “bella e piena di talento”. La moglie di James Nash, Sarah, 40 anni, lei pure lei ferita nel brutale assalto, lavora in un laboratorio che realizza attrezzature spaziali.

Secondo quanto riportato dai media locali, l’omicida si chiamava Alex Sartain e aveva 34 anni. James Nash è morto in ospedale due giorni dopo l’agguato a causa delle gravi ferite riportate. Sartain gli ha sparato mentre si trovava nel giardino del cottage in cui viveva ad Upper Enham, vicino ad Andover. Il nazista, affetto da una forma di paranoia, aveva iniziato a sospettare che Nash lo stesse spiando e che volesse “farlo rinchiudere”. Si è schiantato in sella alla sua Yahama R1 a circa 5 km dal luogo del delitto. Secondo le testimonianze di alcuni, Sartain aveva problemi di alcol e droga, oltre a precedenti per furto.

