Michelle Hunziker, l’ultima fotografia pubblicata su Instagram ha una dedica molto speciale: ecco cosa dice la showgirl a tutti i fotografi che la seguono ogni giorno.

Michelle Hunziker ha pubblicato un nuovo scatto sul suo profilo Instagram, con una dedica molto speciale a tutti i paparazzi che la seguono ogni giorno da anni. La modella e showgirl si sta ancora godendo le vacanze in montagna, ma i fotografi sembrano non lasciarle pace nemmeno lì. Per questo motivo Michelle si è fatta scattare una fotografia dove si vedono anche due di loro, sullo sfondo, intenti a fotografarla. Nello scatto una delle mamme più famose e belle d’Italia indossa jeans attillati a vita alta e una camicia rossa a quadri, e porta sciolta sulle spalle una felpa color grigio chiaro. I lunghi capelli biondi sono raccolti in una coda bassa, e sul viso indossa un paio di occhiali scuri molto grandi.

Michelle Hunziker, la dedica ai paparazzi che la seguono ogni giorno

Michelle Hunziker ha accompagnato la fotografia con un testo molto particolare: “Papa…paparazzi!!!” esordisce, riferendosi alla famosissima canzone di Lady Gaga intitolata proprio “paparazzi”. Poi continua: “Mich, ma come fai a vivere così? Sempre sotto tiro? Ho iniziato a fare questo mestiere nei primi anni novanta, quando non esistevano i social. Chi decideva di fare il mio lavoro, doveva prenderne il pacchetto completo! Ho sempre rispettato moltissimo i fotografi e continuerò a farlo! Negli anni mi sono anche affezionata a qualcuno di loro che mi segue da quando avevo 19 anni… ma quante foto avranno di me e della mia vita?Buon lavoro ragazzi… sarò sempre pronta a farvi un sorriso!!!”.

