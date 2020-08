Le previsioni meteo per la settimana di Ferragosto. Temperature in aumento per via della fiammata africana

L’Anticiclone africano è pronto ad allungarsi nuovamente sul Mediterraneo e a far salire vertiginosamente le temperature. Sarà una settimana di fuoco quella di Ferragosto che inizierà rovente ma potrebbe finire sotto l’acqua. Le previsioni meteo per agosto 2020 avevano ipotizzato un mese molto instabile in cui a ondate bollenti fanno da contraltare giornate più fresche. Intanto però dovremo vedercela con queste masse d’aria caldissima che ci faranno nuovamente boccheggiare.

Meteo settimana ferragosto dal 10 al 15 agosto

Agosto è iniziato rovente è diventato fresco autunnale e per la settimana clou dell’estate torna ad essere bollente. E’ questa la fotografia dei primi 10 giorni di agosto. Ora siamo per tuffarci nella seconda fase caldissima. Già da sabato 8 agosto le temperature tenderanno ad alzarsi, con un ulteriore aumento nella giornata di domenica 9 agosto. Tanto che la Protezione Civile nei bollettini delle ondate di calore ha indicato ben 16 città con il bollino arancione, ossia allerta elevata. Le condizioni meteo infatti possono essere pericolose per la salute non solo di anziani e bambini, ma di tutti. Bere molto, non uscire nelle ore più calde, non stare al sole sono le solite preziose raccomandazioni.

Ma quello del weekend è solo un antipasto di quello che succederà da lunedì 10 quando arriverà il ruggito africano. L’anticiclone sub-sahariano si distenderà sul nostro Paese pompando aria sempre più rovente che farà innalzare la colonnina di mercurio. Le temperature più elevate si registreranno a Firenze dove si toccheranno i 38 gradi. Non andrà molto meglio sulle pianura padana con Bologna a 37, a Roma 36 e nelle zone interne della Sicilia e della Puglia 35 gradi. Sole protagonista in tutta Italia, solo sui settori alpini avremo nel pomeriggio dei temporali di calore.