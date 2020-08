Tra Kate Middleton e William d’Inghilterra l’amore resiste da anni. Nonostante lui una volta abbia decisamente toppato con un dono: “Lei era furiosa”.

La bella Kate Middleton ha rilasciato un commento molto toccante a proposito della principessa Diana in una intervista che risale a quando venne ufficializzato il suo fidanzamento con il principe William. Quest’ultimo era presente ed intervenne commuovendo tutti: “Nessuna può riempire le scarpe di mia mamma”.

La vicenda risale al 16 novembre 2010, quando la coppia annunciò che si sarebbe sposata nel maggio successivo. E Kate disse riguardo alla suocera che non ha mai potuto conoscere che Diana era una figura iconica, e lo sarà per sempre. “Mi sarebbe piaciuto incontrarla, specialmente oggi che annunciamo le nostre nozze”. Il suo futuro marito aggiunse: “Sento dire che Kate dovrà sostituire mia madre, ma non è possibile. Mamma resterà per sempre unica. E mia moglie dovrà vivere senza pressioni”. Il loro matrimonio ha raggiunto la soglia simbolica dei 10 anni e ha portato in dote tre bambini, i principini George, Charlotte e Louis. La proposta di matrimonio tra Kate Middleton e William d’Inghilterra avvenne nel corso di una vacanza con i loro amici in Kenya, quando ad entrambi sembrò che fosse giunto il momento giusto per il grande passo.

Kate Middleton, quando William le regalò un binocolo: “Il peggior regalo di tutti i tempi”

Ed ecco spuntare un grosso anello con zaffiro blu, appartenuto proprio a Diana e che William aveva portato sempre con sé in uno zaino, tenendolo nascosto per tre settimane. L’incontro con la Regina Elisabetta, una vera icona del XX secolo, fu assolutamente normale per Kate. Il primo approccio fu tramite una amabile chiacchierata nel corso di un matrimonio di alcuni congiunti della Famiglia Reale. E non manca una curiosità, come ad esempio il peggior regalo mai fatto da William a Kate: un binocolo. Una cosa che quasi mandò a monte la loro relazione. Lo ha ammesso proprio William nel corso di una trasmissione in web streaming curata dall’ex calciatore della nazionale inglese, Peter Crouch. “Avvenne all’inizio della nostra relazione, a me parve una bella trovata”, ha scherzato William.

