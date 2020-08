Edoardo Vianello, chi è la giovane moglie Frida Ismolli: età, foto, carriera della donna che da anni sta al fianco del celebre cantante.

Frida Ismolli è la terza moglie di Edoardo Vianello che aveva sposato prima Wilma Goich, nel 1967, e poi Vania Muccioli nel 1991. Il matrimonio con la Ismolli avviene nel 2006.

La donna è piuttosto controversa e viene ricordata anche per quanto accadde nel 2005 durante il reality di RaiUno Il Ristorante. La Ismolli infatti divenne celebre per aver lanciato una torta in faccia ad Antonella Clerici durante l’ultima puntata. Di origini albanesi, Frida Ismolli è un ingegnere elettrotecnico. Da tempo però lavora con e per il marito per il quale si occupa come manager delle sue relazioni esterne.

Il dramma di Edoardo Vianello, la morte della figlia Susanna

Alla fine Susanna Vianello si è dovuta arrendere alla malattia che da anni la stava affliggendo. La conduttrice, nonché speaker radiofonica, figlia di Edoardo e Wilma Goich è morta il 7 aprile 2020 all’interno della clinica romana in cui era ricoverata.

La talentuosa Susanna avrebbe compiuto 50 anni nel mese di luglio. Da anni ormai Susanna era una delle più apprezzate voci di ‘Radio Italia Anni 60‘.