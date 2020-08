Edoardo Vianello moglie, il cantautore romano si è sposato per tre volte. Il suo primo matrimonio avvenne con Wilma Goich, che da giovane fu anche con Teo Teocoli.

Il cantautore Edoardo Vianello ha avuto molto successo nel corso della sua longeva carriera. Parallelamente ci sono stati sviluppi significativi anche per quanto riguarda la sua vita privata. Il romano classe 1938 ha contratto matrimonio per ben tre volte. E prima della attuale compagna, Elfrida Ismolli, ha detto si a Wilma Goich e Vania Muccioli, dalle quali ha avuto anche dei figli. La prima le ha dato Susanna nel 1970, tragicamente scomparsa nello scorso mese di aprile. Dalla seconda è nato, ad inizi anni ’90, Alessandro Alberto.

Relativamente alla prima ex moglie di Edoardo Vianello, è importante ricordare come Wilma Goich abbia instaurato un sodalizio anche artistico con lui stesso e che ha riscosso grande successo nel corso di tutti gli anni 70′. La è nata a Cairo Montenotte, in provincia di Savona, il 16 ottobre 1945, da famiglia originaria della Croazia. I genitori provenivano da Zara ed emigrarono nella vicina Italia per lavoro. La carriera musicale di Wilma inizia molto presto, e da ragazza lei si fa notare al Festival di Sanremo nel 1965, a 20 anni, con il brano ‘Le colline sono in fiore’.

Edoardo Vianello moglie, la prima coniuge Wilma Goich ed i successi insieme

In quel periodo intrattiene anche una relazione con un altrettanto giovane Teo Teocoli. Un altro palco dove Wilma Goich trova grande riscontro è quello del Festival della Canzone Napoletana del 1966 con ‘Pe’ strade ‘e Napule’. Seguiranno altre fortunate partecipazioni a Sanremo ed anche a canzonissima. Nel frattempo è il 1967 quando incontra Edoardo Vianello, che sposerà sia nella vita privata che nel lavoro, con la fondazione nel 1971 del duo canoro ‘I Vianella’. Celebre la loro canzone ‘Semo gente de borgata’, scritta da Franco Califano. Il loro matrimonio dura fino al 1978 mentre ‘I Vianella’ vanno avanti fino quasi al 1982. Nel 2008 ebbe luogo una spiacevole vicenda che coinvolse l’ex moglie di Edoardo Vianello.

L’episodio da vittima degli usurai ed il ritorno de ‘I Vianella’

Lei infatti rimase vittima di alcuni usurai ed anche per questo motivo saltò la sua candidatura alle elezioni amministrative al Comune di Roma per La Destra. Nel corso degli ultimi anni la Goich ha partecipato ad altre apprezzate esibizioni canore, ricostituendo tra l’altro ‘I Vianella’ nel 2014 per pubblicare l’album ‘C’eravamo tanto amati’. Due anni prima Wilma aveva pubblicato da solista ‘Se questo non è amore’, suo quarto lavoro in singolo dal 1965 in poi. Nel 2018, sempre con Vianello, esce invece ‘È tutto bellissimo’, album numero 16 realizzato con il suo ex marito.