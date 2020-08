Chievo Spezia playoff serie BKT: vederla in streaming e formazioni

La partita tra Chievo e Spezia è la semifinale di andata dei playoff della Serie BKT: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Prosegue la corsa alla Serie A TIM con la partita tra Chievo ed Spezia, giunte rispettivamente sesta e terza in classifica e che oggi si affrontano in semifinale d’andata, in un meccanismo molto particolare rispetto ad altre competizioni.

Ricordiamo brevemente come funzionano semifinali e finale: vi accedono direttamente terza e quarta, che hanno un diritto di partire avvantaggiate. Infatti, in caso di parità di gol al termine dei 180 minuti, passa il turno la meglio piazzata e non contano come in altre competizioni i gol in trasferta.

Chievo Spezia: come vederla in streaming e in diretta tv

Il match che si gioca questa sera allo Stadio Bentegodi di Verona è su Dazn, al contrario non sarà trasmesso sui canali a pagamento di Sky. Il fischio di inizio è alle ore 21.00 di oggi sabato 8 agosto.

Il fischio di inizio è alle ore 21.00 di oggi sabato 8 agosto. In base al regolamento, dunque, è lo Spezia a partire avvantaggiato: può infatti permettersi di giocare il ritorno in casa e deve solo stare attento a non subire più gol di quanti ne potrebbe segnare. Essendo arrivata meglio in classifica, si qualificherebbe per questo, a parità di gol.

Chievo Spezia, le due squadre in campo: le formazioni

Aglietti e Italiano sono pronti per la sfida di stasera e hanno fatto le loro scelte. Queste le possibili formazioni:

CHIEVO (4-3-3): Semper; Dickmann, Vaisanen, Rigione, Renzetti; Segre, Esposito, Obi; Vignato, Djordjevic, Ceter.

SPEZIA (4-3-3): Scuffet; Vignali, Terzi, Erlic, Ramos; Mora, M.Ricci, Bartolomei; Ragusa, Nzola, Gyasi.