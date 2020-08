Bianca Guaccero irriconoscibile: cosa ha fatto l’attrice

Una breve video che Bianca Guaccero ha pubblicato su Instagram la rende quasi irriconoscibile: cosa ha fatto l’attrice, il segreto è nel filtro.

In queste settimane estive, su Instagram, dove ha quasi 700mila follower, l’attrice e conduttrice televisiva Bianca Guaccero appare davvero incontenibile. Infatti, sta pubblicando scatti che la ritraggono in costume mentre fa una gita in barca o semplicemente prende il sole.

Leggi anche –> Bianca Guaccero: il microbikini non contiene il seno, i fan vanno in delirio

Ma non solo: si sta anche divertendo molto con una serie di ‘giochi’ coi filtri che stanno piangendo molto ai suoi fan. Uno di questi la mostra mentre applica la Reface App, che in sostanza sostituisce il suo volto sul fisico di un’altra persona, per creare un video divertente.

Leggi anche ->Bianca Guaccero nuda su Instagram, la sua risposta alle critiche

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Si trasforma in Jack Sparrow: Bianca Guaccero irriconoscibile

L’attrice pugliese si trasforma, lasciando davvero senza parole tutti i suoi fan. In poco tempo, infatti, diventa novella Jack Sparrow, ovvero l’eroe protagonista della saga Pirati dei Caraibi, interpretato al cinema da Johnny Deep. Vestendo il suo volto dei panni del più noto pirata del grande schermo, Bianca Guaccero ottiene un effetto che è incredibile.

Sono in molti a restare stupiti dalla straordinaria trasformazione della bella pugliese, mentre altri ritengono che con questi filtri si sta un po’ esagerando. Il ‘gioco’ dell’attrice però è davvero ben riuscito e praticamente quasi tutti gli utenti premiano l’inattesa trasformazione. Insomma, l’attrice e conduttrice tv viene ancora una volta promossa a pieni voti.

https://www.instagram.com/p/CDnwQ8loQhd/