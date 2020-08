Bayern Monaco Chelsea Champions League: streaming, diretta, formazioni

Si gioca oggi la partita tra Bayern Monaco e Chelsea, valida per gli ottavi della Champions League: vedere in streaming, diretta tv, formazioni probabili.

Dopo l’eliminazione della Juventus e del Real Madrid, si completa stasera il quadro delle partite degli ottavi di finale: il Barcellona riceve il Napoli, mentre nell’altra partita, il Chelsea sarà ospite del Bayern Monaco.

Una sfida questa tra due grandi squadre del calcio europeo, tra quelle che negli ultimi anni hanno fatto meglio nelle competizioni che contano come Champions League ed Europa League, quest’ultima vinta proprio dagli inglesi, allenati da Sarri, un anno fa.

Dove vedere in diretta e in streaming la partita tra Bayern Monaco e Chelsea

Il match che si gioca questa sera a partire dalle ore 21.00 all’Allianz Arena verrà trasmessa in diretta su Sky Sport Football e Sky Sport 253. Chi non potesse vederla in tv può seguirla con un abbonamento anche coi servizi SkyGo e NowTv. Non sarà invece disponibile su altre piattaforme, sia gratuite che a pagamento.

All’andata, i tedeschi si imposero con un netto tre a zero in terra inglese e quindi stasera sono super favoriti per la qualificazione ai quarti di finale, al via nei prossimi giorni con la formula della final eight. Cinque in tutto i precedenti ufficiali: due vittorie per i tedeschi, una per gli inglesi e due pareggi.

Bayern Monaco Chelsea: le formazioni in campo questa sera

Flick e Lampard stanno completando le proprie scelte in vista del match di questa sera. Queste le probabili formazioni in campo:

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka, Thiago Alcantara; Gnabry, Müller, Perisic; Lewandowski.

CHELSEA (3-4-3): Caballero; Zouma, Christensen, Rudiger; James, Kanté, Kovacic, Emerson; Mount, Giroud, Hudson-Odoi.