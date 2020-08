Barcellona Napoli Champions League: streaming, diretta, formazioni

Si gioca oggi la partita tra Barcellona e Napoli, valida per gli ottavi della Champions League: vedere in streaming, diretta tv, formazioni probabili.

Dopo l’eliminazione della Juventus, toccherà al Napoli tentare l’impresa di eliminare il Barcellona e raggiungere così l’Atalanta – che ha già strappato il pass da prima del lockdown – nei quarti della Champions League, il più ambito trofeo continentale.

Leggi anche –> Esonero Sarri, la Juventus ha deciso: atteso il comunicato

Per la squadra di Rino Gattuso, che ha già vinto un trofeo stagionale, ovvero la Coppa Italia contro la Juventus ai rigori, si prospetta una sfida non del tutto impossibile, visto anche lo stato di forma del Barcellona che non è il massimo.

Leggi anche –> Juventus, Cristiano Ronaldo esce furioso dal campo: rimarrà a Torino?

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Dove vedere in diretta e in streaming la partita tra Barcellona e Napoli

Il match che si gioca questa sera a partire dalle ore 21.00 al Camp Nou di Barcellona verrà trasmessa in diretta da Sky su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Chi non potesse vederla in tv può seguirla con un abbonamento anche coi servizi SkyGo e NowTv. Inoltre, la partita sarà visibile in chiaro su Canale 5. Il canale trasmette anche in streaming gratuito.

Prima sfida ufficiale tra le due squadre in terra catalana, ma oltre al pareggio dell’andata non mancano i precedenti in amichevole. Doppia sconfitta per il Napoli negli Usa nel precampionato dello scorso anno, mentre l’ultima vittoria sempre in amichevole risale al 2014, quando in panchina sedeva Rafa Benitez e i partenopei si imposero uno a zero con gol di Dzemaili.

Barcellona Napoli: le formazioni in campo questa sera

Quique Setién e Gennaro Gattuso stanno completando le proprie scelte in vista del match di questa sera. Queste le probabili formazioni in campo:

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergi Roberto, F. De Jong, Rakitic; Messi, L. Suarez, Griezmann.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.