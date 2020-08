Marito Tiziano Ferro, chi è Victor Allen: età, vita privata, foto, carriera dell’imprenditore americano che ha rubato il cuore del nostro amato cantante.

E’ notizia di oggi l’unione tra Tiziano Ferro e Victor Allen. I due si sono sposati circa dieci giorni fa in California e poi ieri a Sabaudia hanno rinnovato i loro voti d’amore. Al matrimonio tenutosi negli Stati Uniti c’erano o i genitori di Tiziano e il fratello Flavio. Scopriamo qualcosa di più sul compagno del cantante di Latina.

Chi è Victor Allen

Victor Allen, formatosi alla California Polytechnic State University, è un ex consulente della Warner Bros, ha 50 anni e vive a Los Angeles. Ed è proprio lì che i due si sono conosciuti. Attualmente nel suo profilo Linkedin come impiego si legge: “Brand Partnerships, Technology, Micro/Nano Influencers & Entertainment”. Attualmente è impegnato con l’azienda Levine. Per Warner Bors invece è stato Vice President e WorlWide Marketing Manager.

Tiziano Ferro ha scritto così su Instagram: “La vita e le sue imprevedibili e meravigliose svolte. Non vedo l’ora di raccontarvi questa ennesima storia di gioia e celebrazione dell’amore”.