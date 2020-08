Le proposte per le vacanze estate 2020 in famiglia: i migliori parchi divertimento dove andare con i bambini.

Estate è vacanza, riposo, relax, mare, sole, montagna, lago e divertimento, soprattutto per i bambini. Dopo un bagno al mare, una lunga passeggiata, la visita a un museo o a una città, è giusto che si scatenino in libertà con giochi e attività emozionanti.

Nelle vacanze dell’estate 2020 con i bambini non possono mancare i parchi divertimento. L’Italia ha un’ampia offerta di parchi tematici, con attrazioni mozzafiato, rollercoaster, giostre, playground, trenini panoramici, giochi d’acqua, spettacoli con attori in costume e tanto altro. Ecco dove andare da Nord a Sud per le vacanze dell’estate 2020 di tutta la famiglia.

Vacanze estate 2020 in famiglia nei parchi divertimento

I parchi di divertimento da visitare durante le vacanze dell’estate 2020 in Italia.

Gardaland. A due passi dal Lago di Garda, a Castelnuovo sul Garda in provincia di Verona, si trova il parco tematico più conosciuto e amato d’Italia, che attira visitatori anche dall’estero. Si ispira ai grandi parchi americani, stile Disneyland, e piace a grandi e piccini. Ha numerosissime attrazioni, adatte a bambini di tutte le età. Tra le più famose e storiche c’è il Colorado Boat, un percorso acquatico con cabine a tronchi, poi il TransGardaland Express, il trenino panoramico lungo il tracciato originale del parco. Da non perdere il water coaster Fuga da Atlantide, le attrazioni legate a Peppa Pig e la ruota panoramica Baby corsaro per i più piccoli. Immancabile la classica Giostra di cavalli in stile ottocentesco. Inoltre, sono a disposizione aree fantasy per i più piccoli. Numerosi sono gli spettacoli organizzati all’interno del parco, con attori e animatori in costume e per tutta la famiglia.

Si può soggiornare all’interno del parco, in uno degli hotel tematici. Il Gardaland Sea Life è l’acquario che si può visitare speratamene dal parco.

Leolandia. Questo parco divertimenti si trova a Capriate San Gervasio, poco fuori Bergamo, ed è perfetto per i bambini piccoli. Ha oltre 40 attrazioni, con tanti giochi, giostre, trenini. Non mancano quelle per i bimbi più grandi, come la nave vascello o i tronchi del West. Camminando per il parco i bambini incontreranno i personaggi dei loro cartoni animati preferiti. Sono previsti anche spettacoli per tutta a famiglia.

MagicLand. Per chi abita nella zona di Roma e questa estate non si vuole allontanare troppo, il MagicLand, ex Rainbow MagicLand, è il parco ideale per le vacanze dell’estate 2020 con i bambini. Si trova a Valmontone, a una quarantina di chilometri dalla capitale ed è interamente ispirato alla magia. Il parco è stato aperto del 2011 ed è stato recentemente rinnovato, con tante nuove attrazioni. Numerosi spazi sono dedicati ai più piccoli, come l’area Tonga e la zona giochi in legno, il Jungle camp, il playground più grande d’Italia e la Motorgiungla dove divertirsi a guidare. Spettacolare è il vulcano con effetti speciali, mentre per i bimbi più grandi c’è la Casgliostro dark ride room, le rapide nell’acqua, la casa degli orrori Haunted Hotel e il roller coaster Shock.

Edenlandia. Al Sud si trova il primo parco divertimenti aperto in Italia, a giugno del 1965, a Fuorigrotta, vicino Napoli. Edenlandia è a ingresso gratuito, si pagano le singole attrazioni. Da non perdere il Castello di Lord Sheldon, il Trenino di Edenlandia, il Galeone Pirata, i Tronchi e la Vecchia America, tra le attrazioni storiche. Dedicate ai bambini sono il Jump Around, il Bruco e il mini autoscontro.

Parchi della Riviera Romagnola

Mirabilandia. Un altro grande parco tematico italiano, situato appena fuori Ravenna. Mirabilandia offre moltissime attrazioni a cominciare dalle sue montagne russe mozzafiato, per i più grand e non solo. Sono previste, infatti, anche montagne russe per i più piccoli con il Leprotto Express, a bassa altezza e velocità ridotta. Il parco offre molte attrazioni e giochi per bambini più piccoli, come playground, scivoli, mini rapide e viaggi alla scoperta dei dinosauri con Dinoland. Diverse sono le aree tematiche, da quella in stile Far West a quella dedicata alla moto Ducati.

Fiabilandia. Sulla Riviera Romagnola, nella zona di Rimini sorge uno dei parchi tematici più antichi d’Italia, aperto nel 1965, Fiabilandia. Si tratta di un parco ideale per i bambini più piccoli e per le famiglie in vacanza sulla spiaggia di Rimini. Tra le attrazioni principali segnaliamo il Galeone dei pirati con la Grotta del Teschio, il battello Fiaby boat, il trenino Brucomela, il Castello di Mago Merlino e il Labirinto cinese.

Italia in Miniatura. Ancora a Rimini, a Viserba, è da vedere uno dei parchi più singolari e originali, l‘Italia in Miniatura, con la riproduzione in scala delle città e dei principali monumenti italiani, con una sezione dedicata all’Europa. Oltre alla parte espositiva, sono previsti anche giochi, attrazioni ed esperienze interattive per i bambini, come il Luna Park della Scienza. Dopo l’emergenza Covid-19, il parco ha riaperto al pubblico il 1° luglio.

Aquafun. Sempre sulla Riviera Romagnola, non può mancare una visita al parco acquatico più famoso d’Europa, fondato alla fine degli anni ’80 e popolarissimo in quegli anni. L’Aquafun di Riccione ha tante piscine e scivoli per divertirsi e attrazioni da brivido come lo scivolo Kamikaze. Forse il parco è più indicato per i ragazzi, ma anche le famiglie con bambini non troppo piccoli hanno di che divertirsi. Tra le aree dedicate ai bambini segnaliamo la Cartoon network beach. Durante il giorno l’Aquafun propone spettacoli e attività nella grande piscina e nelle aree limitrofe, tra sport, balli, tanta musica ed eventi.

Ricordiamo che a causa dell’emergenza sanitaria per il Covid.19 alcuni parchi potrebbero richiedere la prenotazione obbligatoria e avere ingressi contingentati con il numero chiuso, come Gardaland. Per non avere brutte sorprese, prima di andare informatevi sui siti web ufficiali dei parchi.

