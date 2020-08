Instagram Totti figlio. C’è Cristian al volante mentre la mamma Ilary Blasi realizza una storia per Instagram. Il giovane già guida nonostante l’età.

Una storia postata da Ilary Blasi sul suo profilo personale Instagram desta la sorpresa di tanti. Infatti accanto alla showgirl c’è suo figlio, Cristian Totti, che la 39enne romana ha avuto nel 2005 dal leggendario capitano della Roma. Quel che fa discutere in molti è che il giovane, che milita nel settore giovanile del club giallorosso, è ritratto mentre si trova al volante.

LEGGI ANCHE –> Tiziano Ferro | il cachet di Sanremo donato per fare bene a tanti | FOTO

Visualizza questo post su Instagram Ilary&Francesco❤️ Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi) in data: 2 Ago 2020 alle ore 9:58 PDT

Al ché molti si sono domandati quanti anni abbia il ragazzo. Essendo nato nel 2005, ne ha 14. La cosa ha suscitato quindi una certa dose di stupore. Ma non occorre dimenticare che ormai da tempo esistono in commercio dei veicoli che possono essere guidati anche dai minori, e che raggiungono delle basse velocità.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Belen e Stefano | Maria De Filippi | ‘Io dissi ad Emma di loro’

Totti figlio, Cristian al volante della sua minicar è a suo agio con la mamma al fianco

Visualizza questo post su Instagram Punti di vista🙃 Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi) in data: 19 Lug 2020 alle ore 4:55 PDT

Si tratta delle cosiddette minicar, solitamente dei veicoli elettrici, che richiedono una patente AM valida anche per i motocicli per potere essere condotti. Cristian Totti appare molto a suo agio al volante e con la musica ad alto volume, mentre una orgogliosa Ilary Blasi realizza la sua storia social.

LEGGI ANCHE –> Carlo Conti, il dramma della morte del padre: una ferita sempre aperta