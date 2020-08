Test visivo, piante o volto: cosa vedi prima nell’immagine?

Questo semplice test visivo aiuta a comprendere come ti comporti in relazione alle altre persone o alle situazioni inattese, cosa vedi?

Eccoci di fronte ad un nuovo test visivo, basato sull’osservazione di un’immagine che gioca con gli effetti ottici per creare sensazioni differenti in chi lo guarda. Non ci troviamo di fronte ad un test psicologico appartenente a qualche corrente che studia le proiezioni della mente, dunque il risultato ottenuto non è basato su studi approfonditi o ricerche. In sostanza il test a cui vi sottoporrete ha uno scopo esclusivamente ludico.

Leggi anche ->Test psicologico: guarda l’immagine e scopri la tua debolezza

Il meccanismo del gioco è semplice, dovete osservare l’immagine che trovate sopra e cogliere quale figura la vostra mente percepisce per prima. Infatti l’immagine è disegnata in modo tale da contenere entrambe le risposte che la vostra mente potrebbe suggerire. In base a quale figura noterete prima è possibile delineare un tratto della vostra personalità.

Leggi anche ->Test visivo, quanti cavalli ci sono nell’immagine?

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Test visivo: cosa vedi nell’immagine?

Le soluzioni al test sono solamente due, come anticipato nel titolo potreste notare prima delle piante o alternativamente un volto. Scopriamo dunque cosa dice di voi l’aver visto prima l’uno o l’altra cosa.

Piante

Se la prima cosa che avete notato solo delle piante su un promontorio che si affacciano verso un tramonto, vuol dire che siete delle persone cariche di energia. Per voi non c’è mai una situazione impossibile da risolvere e chi vi conosce per la prima volta o in maniera superficiale può pensare che non siate mai annoiati o stanchi. La tua capacità di divertirti e di fare ridere chi è intorno a te ti permetterà di legare con tantissime persone che non vorranno mai lasciarti andare.

Volto

Se la prima cosa che avete notato è il volto, in questo caso siete delle persone che amano programmare tutto. Non vi piacciono imprevisti e sorprese, anzi ciò che scardina i vostri piani vi rende ansiosi ed insicuri. Tutto per voi deve avvenire con una determinata sequenza. Questo però potrebbe causarvi qualche problema nella gestione delle amicizie e della vita in generale.