Temptation Island, ecco cosa succede dopo l’incendio al villaggio

Mentre le forze dell’ordine continuano a indagare per far luce sul rogo, la produzione di Temptation Island annuncia la tanto attesa decisione.

Che ne sarà della prossima edizione di Temptation Island? La questione ha tenuto banco nelle scorse ore, dopo che l’Is Morus Relais, il villaggio vacanze di Santa Margherita di Pula (Cagliari) che da anni funge da location del reality Mediaset, ha preso fuoco a causa di un incendio doloso, la notte del 6 agosto scorso.

Ora che le fiamme sono state domate grazie all’intervento dei vigili del fuoco, e mentre le forze dell’ordine continuano a indagare per far luce sulla vicenda e individuare il responsabile (o i responsabili), la produzione fa chiarezza sul futuro del programma. Ci si era chiesto, infatti, se i danni riportati dalla struttura potessero precludere le registrazioni della prossima stagione della trasmissione, al via il 9 settembre prossimo sotto la guida di Alessia Marcuzzi, che ha ricevuto il testimone da Filippo Bisciglia. I responsabili del programma di Canale 5 hanno finalmente rotto il silenzio.

La nuova edizione di Temptation Island tra conferme e novità

Temptation Island si farà, come da programma, all’Is Morus Relais, nonostante l’incendio: secondo quanto riferito da fonti vicine alla produzione, le riprese si svolgeranno regolarmente alla fine di agosto. Con un po’ di suspence in più dopo le novità dell’ultima ora: il fuoco è stato infatti appiccato in due diversi luoghi del resort (un incendio è così divampato nella sala congressi, uno in un’auto parcheggiata in giardino), dunque non si è trattato di un incidente casuale, bensì di un atto doloso. Tanto più che il direttore dell’hotel, Gianluca Loi, ha ricevuto una lettera minatoria con scritto: “Se non cacciate il direttore toccherà ai vostri familiari”. Dal reality al giallo il passo è breve…

