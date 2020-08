SuperEnalotto, centrato il primo “5 Stella” del 2020: ecco dove

Un fortunatissimo giocatore del SuperEnalotto ieri sera ha messo a segno un “5 Stella” da oltre 1,9 milioni di euro: è il primo caso nel 2020.

Il primo giovedì d’agosto 2020 ha portato parecchia fortuna a un anonimo giocatore di Roccabascerana, in provincia di Avellino, che ha sfidato e vinto la dea bendata con un doppio colpo vincente al SuperEnalotto. “E’ difficile riuscire a capire chi possa essere stato il vincitore perché la nostra ricevitoria si trova su una strada di passaggio ed abbiamo anche molti giocatori che arrivano da Napoli” spiega un emozionatissimo Giuseppe Berticci, titolare della ricevitoria di Roccabascerana, in provincia di Avellino, dove ieri sera è stato centro un “5 Stella” – il primo di quest’anno – da oltre 1,9 milioni di euro. “L’augurio però – aggiunge l’esercente – è che sia stata una persona che aveva davvero bisogno di questa bella vincita”.

Un altro colpo grosso al SuperEnalotto

Il colpo fortunato è stato doppio perché il vincitore ha centrato sia il “5 Stella”, sia un altro cinque da 78mila euro, portando così a casa un premio complessivo di oltre 2 milioni di euro. “Davvero una grande vincita, soprattutto pensando che questo tipo di giocate vengono fatte con schedine, il cui importo può variare da un minimo di 1,50 euro ad un massimo di 15,00″, ricorda ancora il sig. Berticci.

Nell’anno segnato dal lockdown per il Coronavirus il SuperEnalotto ha visto centrati due “6”, che in totale hanno portato in dote 126,7 milioni di euro e due “5+”, che hanno pagato complessivamente oltre 1,1 milioni, mentre sono ben 57 i vincitori di 5 punti, che si sono aggiudicati premi per oltre 4,2 milioni di euro.

