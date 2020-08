Quando sarà il picco delle stelle cadenti di San Lorenzo 2020? Il giorno più ricco in cui esprimere desideri.

Come ogni anno, con l’arrivo di agosto, i più romantici aspettano con ansia l’arrivo della Notte di San Lorenzo 2020, la notte delle stelle cadenti in cui esprimere un desiderio e sperare che si realizzi. Le cosiddette Lacrime di San Lorenzo sono uno spettacolo che viene regalato costantemente dal cielo estivo, anno dopo anno, ma per questo agosto quali sono i giorni più propizi?

Il picco per le stelle cadenti

Quando sarà il picco delle stelle cadenti per la notte di San Lorenzo 2020? Per questo mese di agosto sappiamo che la data convenzionale è il 10 agosto, ma in realtà il fenomeno delle lacrime del firmamento, le Perseidi, è già iniziato il 17 luglio e ci accompagnerà fino al 26 agosto.

In questi giorni ogni sera è quella buona per trovare un giusto angolino di relax e pace e ammirare il cielo. Ma il picco, in cui il cielo sarà una sorta di “pioggia” di stelle cadenti, per quest’anno è previsto nella notte tra l’11 e il 12 agosto.

Dopo la cometa Neowise, gli appassionati delle stelle potranno così concentrarsi sul firmamento ed esprimere tutti i desideri che preferiscono!

Dove ammirare le stelle cadenti a San Lorenzo

Come sempre, il consiglio per ammirare le stelle cadenti rimane lo stesso. Ovunque voi vi troviate in Italia è importante cercare un angolo dove l’inquinamento luminoso sia ridotto al minimo.

Ovviamente quindi dovremmo cercare di spostarci magari in campagna o organizzare una bella gita in montagna per godere della stellata in tutto il suo splendore. Va bene anche la spiaggia, meglio se libera così il guardiano non dovrà venire a chiedervi cosa state facendo ogni 10 minuti!

In alternativa altra location interessante da cui ammirare il cielo in occasione delle Stelle di San Lorenzo sono i fari.

Le notti negli osservatori

Se state cercando qualcosa di molto più professionale per godere a pieno del picco di stelle cadenti nella notte di San Lorenzo o l’11 e 12 agosto, potreste pensare di affidare la vostra vagonata di desideri ad un osservatorio astronomico.

Queste realtà spesso organizzano delle serate di osservazione della volta celeste e grazie ai professionisti si potrà conoscere meglio e in modo più approfondito il cielo.

Fonte Immagini AdobeStock