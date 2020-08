Il rischio di andare incontro ad una seconda ondata in Italia esiste. Il Governo, l’ISS ed il comitato tecnico scientifico hanno pronti diversi piani a seconda della gravità dei casi.

I rischi relativi ad una seconda ondata a partire da quando la stagione calda calerà di intensità ci sono. Il Governo ha messo in preventivo alcuni piani da attuare a seconda della gravita della situazione. A riportarlo sarebbe un documento appositamente studiato dal Ministero della Salute, assieme al comitato tecnico scientifico che fa da supporto, ed all’Istituto Superiore di Sanità. Cosa che presto verrà trasmesso alle Regioni, le quali poi hanno sempre l’ultima parola su come comportarsi. Particolare attenzione è rivestita dalla riapertura delle scuole, fissata per il prossimo 14 settembre. Evento che il Governo ha garantito sarà in persona, con la presenza in classe. Ma proprio questo fa temere un aumento della curva epidemiologica. Gli esperti stimano che il tutto dovrebbe contribuire a far salire l’indice di contagio di almeno uno 0,4 di valore.

E sempre gli esperti ritengono che potremmo trovarci davanti a tre scenari possibili. Uno riguarda quello attuale, con una situazione sostanzialmente sotto controllo inficiata da saltuari focolai diffusi. Per restare sotto alla soglia d’allarme ci sarà bisogno di tracciare con efficacia i nuovi positivi e porre quest’ultimi in isolamento fiduciario a casa. Oppure potrebbe esserci un vero e proprio aumento di casi con nuovi ricoveri ed il rischio di congestionare di nuovo i posti letto negli ospedali. Stessa situazione di emergenza vissuta in particolare da febbraio ad aprile. Adesso però siamo tutto sommato preparati di fronte alle difficoltà e la sensazione è che comunque, in uno scenario simile, dovremmo riuscire a temere botta.

L’eventualità peggiore infine è che i casi relativi ad una seconda ondata potrebbero essere talmente tanti da non potere riuscire ad arginare un possibile nuovo allargamento della epidemia. Il documento del Ministero della Salute è racchiuso in 7 pagine e riporta aspetti ritenuti importanti, come il coordinamento tra Regioni. Un agire in maniera comune è visto come uno strumento più efficace contro il virus e contro una possibile seconda ondata, rispetto ad un piano d’azione disomogeneo. Le Regioni sono tenute poi a monitorare la situazione dei nuovi contagi di giorno in giorno. Ed occorrerà potenziare i presidi sanitari per una più efficace prevenzione. Impedendo al contempo che luoghi come le case di riposo e le scuole si trasformino in potenziali centri di diffusione del virus.