Un uomo viene ridotto in coma a causa del Covid. Per settimane e settimane resta ricoverato in terapia intensiva fino al tanto atteso risveglio. Ma c’è il peggio.

Il Covid ha mietuto vittime ad ogni latitudine nel mondo. E la cosa continua ancora oggi purtroppo, con in particolare gli Stati Uniti ed il Brasile tra i Paesi più colpiti. Ma anche in altre zone del globo, come l’Europa, le cose sono andate in maniera drammatica ed ancora oggi una parvenza di normalità non è purtroppo prossima.

Ne sa qualcosa un 43enne scozzese, Scott Miller, che risiede nella capitale Edimburgo. Per oltre due mesi Scott ha dovuto necessitare delle cure continue dei dottori in ospedale, versando in stato di coma. Finalmente però di recente si è svegliato e ha potuto lasciare il reparto di terapia intensiva dove era ricoverato. Ma a questa buona notizia ne ha fatto seguito un’altra di tutt’altro tenore. Infatti Scott ha scoperto, con suo sommo dolore, che la mamma ed il di lei compagno erano invece morti mentre lui stava in coma per colpa del Covid. La donna era in età avanzata. Aveva 76 anni e pure aveva ricevuto un ricovero nello stesso ospedale dove si trovava suo figlio.

Covid, Scott si risveglia ma nel frattempo la mamma e il compagno sono morti

Lui, intervistato dall’emittente britannica BBC, parla proprio di questo. “Mentre io lottavo per sopravvivere, in quello stesso edificio mamma se ne andava, giusto al piano di sotto. E lo stesso è capitato al mio patrigno”. Tutti loro vivevano insieme fino a quando il Coronavirus non ha sconvolto le loro esistenze. Ed ora Scott prende ad esempio quanto gli è successo a partire dalla fine di marzo 2020 per sensibilizzare l’opinione pubblica. C’è in giro per il mondo chi ancora addirittura pensa che la pandemia non sia altro che una montatura per chissà quali scopi. Invece è tutto terribilmente vero. “E si muore. Al mio risveglio sentivo che era accaduto qualcosa di brutto a mamma. Purtroppo non mi sbagliavo. Trovo incredibile che alcuni pensano che sia tutta una invenzione”.

