Sabrina Salerno, décolleté da capogiro: “Niente galoppa come…”

Sabrina Salerno scalda l’animo dei suoi fan con una foto che la mostra in abiti da cowgirl e con il dècolletè in bella mostra.

I più giovani sicuramente non si ricorderanno di quando Sabrina Salerno infiammava gli animi degli italiani con i suoi film ed i video delle sue canzoni. La cantante e attrice italiana è stata l’emblema della sensualità italiana per oltre un decennio e chi ha vissuto in quel periodo non l’ha di certo dimenticata. Non a caso il profilo Instagram della bellissima Sabrina è seguitissimo dagli italiani.

La diva è grata dell’apprezzamento dei fan e li premia spesso pubblicando scatti che la ritraggono durante la vita di tutti i giorni. Di recente Sabrina ha anche voluto condividere con loro un periodo difficile della propria vita. Non ha spiegato apertamente cosa le è successo, ma ha specificato che si tratta di un periodo duro, dal quale difficilmente uscirà senza che le resti un segno indelebile a livello psicologico.

Sabrina Salerno, lo scatto mette in mostra il décolleté da sogno

Visualizza questo post su Instagram Non c’è niente che galoppi come la fantasia di un cowboy . Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial) in data: 7 Ago 2020 alle ore 12:00 PDT

Sabrina, insomma, ritiene che i suoi fan possano aiutarla a superare questo momento difficile, ascoltando la sua condivisione e continuando a supportarla tra i commenti. Loro d’altronde non fanno mancare mai il supporto, specie quando mette in mostra il suo fisico da urlo. Nell’ultimo post, Sabrina si veste da Cowgirl e si da immortalare in primissimo piano. I fan rimangono incantati dalla sua bellezza e dall’abbondanza del prosperoso seno. Sabrina probabilmente ne è consapevole ed infatti commenta lo scatto scrivendo: “Non c’è niente che galoppi come la fantasia di un cowboy”.