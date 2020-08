Morto Wayne Fontana, star della musica anni Sessanta

Il frontman dei Mindbenders, Wayne Fontana, è morto all’età di 74 anni: è stato una star della musica anni Sessanta, con grandi successi.

Il cantante di “Game Of Love” Wayne Fontana è morto all’età di 74 anni. Il frontman dei Mindbenders, vero nome Glyn Geoffrey Ellis, è morto giovedì allo Stepping Hill Hospital di Stockport con la sua partner al suo fianco.

“A nome della famiglia di Wayne Fontana si rammarica di annunciare che è morto questo pomeriggio allo Stepping Hill Hospital di Stockport”, si legge nel comunicato emesso oggi per annunciarne il decesso, dove si chiede anche il rispetto della privacy della famiglia.

Chi era Wayne Fontana: i successi del cantante morto oggi

Il rocker è diventato famoso nel 1964 quando lui e la sua band, i Mindbenders, hanno prodotto successi come Game of Love – una hit arrivata al numero uno in classifica negli Stati Uniti – e Um, Um, Um, Um, Um, Um. Dopo aver lasciato il gruppo l’anno successivo – abbandonando il palco nel bel mezzo di un tour – i Mindbenders godettero del loro più grande successo, A Groovy Kind of Love. Dopo il suo periodo sotto i riflettori, Wayne Fontana è stato coinvolto in problemi legali nel 2007. In particolare, è stato condannato a una pena detentiva per 11 mesi dopo aver appiccato il fuoco all’auto di un ufficiale giudiziario.

Un giudice ha detto che il travagliato cantante meritava la prigione per aver eseguito l’attacco nella bizzarra convinzione di essere stato vittima di una cospirazione dell’establishment.

Successivamente è stato detenuto ai sensi del Mental Heath Act. La star – allora 61enne – era già stata arrestata quando era apparsa sul banco degli imputati vestita come la Signora della Giustizia. I medici gli hanno diagnosticato una malattia paranoica e una depressione, ma hanno anche spiegato in tribunale che non credevano più che fosse un pericolo per se stesso o per gli altri.