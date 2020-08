Morto Matteo Losa, lo scrittore lottava contro il cancro – VIDEO

Il dramma di Matteo Losa: lo scrittore e giornalista lottava da tempo contro il cancro, oggi è morto all’età di soli 37 anni.

Giornalista, scrittore e fotografo, si è spento oggi a soli 37 anni Matteo Losa: il giovane viveva ad Inveruno, nell’hinterland milanese, ed era diventato un simbolo della lotta contro il cancro. Nel 2017 aveva pubblicato il libro “Piccole fiabe per grandi guerrieri”.

Scriveva Matteo Losa: “Da piccoli abbiamo imparato che il bene vince contro il male. Poi siamo diventati grandi e abbiamo scoperto che non è sempre così. La vita non fa sconti e sognare è la qualità dei coraggiosi. Eppure il lieto fine è possibile, anche quando il tuo antagonista è la malattia”.

Si definiva nella sua descrizione su Facebook “cancro ma non di segno zodiacale” e nell’affrontare la malattia ha avuto fino all’ultimo una grande forza d’animo. La sua lotta al cancro al colon lo aveva reso molto noto: aveva partecipato a diverse campagne come testimonial e si era battuto per i diritti del malato. Domani mattina l’ultimo saluto coi funerali.