Manchester City Real Madrid Champions: streaming, diretta, formazioni

Si gioca oggi la partita tra Manchester City e Real Madrid, valida per gli ottavi della Champions League: vedere in streaming, diretta tv, formazioni probabili.

Tornano dopo il lockdown anche le coppe europee e stasera assisteremo a una sorta di finale anticipata della Champions League, tra il Manchester City di Pep Guardiola e il Real Madrid di Zinedine Zidane, che ha da poco conquistato la Liga dopo una incredibile remuntada.

I due allenatori conoscono molto bene a vicenda il modo di giocare dell’avversario, avendo una grandissima esperienza in campo internazionale. Vedremo dunque sicuramente una partita ricca di emozioni e spettacolo.

Dove vedere in diretta e in streaming la partita tra Manchester City e Real Madrid

Il match che si gioca questa sera a partire dalle ore 21.00 all’Etihad Stadium di Manchester sarà visibile in diretta sui canali Sky Sport (numero 253 del satellite) e su Sky Sport Football (203 del satellite), oltre che all’interno di Diretta Gol (canali 205 e 251).. Chi non potesse vederla in tv può seguirla con un abbonamento anche coi servizi SkyGo e NowTv.

All’andata al Bernabeu finì due a uno per il City e si tratta dell’unica vittoria inglese su cinque precedenti. Due le vittorie del Real Madrid e altrettanti i pareggi in questa sfida tra grandi stelle del calcio internazionale. Tra tutte ricordiamo un’incredibile rimonta del Real nel 2008, con protagonisti due conoscenze del nostro calcio: finì tre a due, la prima rete del City la segnò Dzeko, il terzo gol del Real invece Cristiano Ronaldo.

Manchester City Real Madrid: le formazioni in campo questa sera

Guardiola e Zidane hanno completato le loro scelte per la sfida di questa sera. Queste le formazioni in campo:

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte, Zinchenko; David Silva, Rodri, De Bruyne; Bernardeo Silva, Gabriel Jesus, Sterling.

REAL MADRID (4-3-2-1): Courtois; Carvajal, Varane, Militao, Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos; Modric, Isco; Benzema.