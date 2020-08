Lutto a Napoli: morto l’imprenditore Ciro Di Natale – VIDEO

Morto l’imprenditore Ciro Di Natale, aveva 70 anni e aveva creato il marchio di abbigliamento Camomilla: lutto a Napoli per la sua scomparsa.

Morto nelle scorse ore a Napoli, a 70 anni l’imprenditore Ciro Di Natale, che è l’ideatore del noto brand di abbigliamento Camomilla. Il suo primo negozio venne aperto in Piazza Dante a metà anni Settanta. Successivamente vendette il marchio a Compagnia di Manifatture Tessili.

Con altri imprenditori locali, diede quindi vita alla Galleria Scarlatti, centro commerciale nel cuore del Vomero. Grande amante della musica, in gioventù aveva suonato la batteria in un gruppo musicale.

Dopo aver chiuso la breve ma abbastanza fortunata parentesi musicale, iniziò a occuparsi dell’attività di famiglia, contribuendo al suo successo imprenditoriale. Classe 1950, Ciro Di Natale è nato nel centro storico partenopeo, non lontano dalla stazione centrale ed è stato negli anni un vero simbolo dell’imprenditoria napoletana, esportata in Italia e nel mondo. Il marchio da lui creato, Camomilla, ha oggi decine di punti vendita in tutta la Penisola.