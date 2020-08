Gianluca Grignani furioso, rompe il silenzio: “Sono partite le querele”

Tempo fa era uscita un’indiscrezione riguardante la presunta fine del matrimonio di Gianluca Grignani, il cantante è rimasto in silenzio a lungo ma oggi annuncia querele.

Il portale specializzato in gossip ‘Dagospia‘, circa tre settimane fa ha lanciato uno scoop che aveva del clamoroso. Nell’articolo si sosteneva che il matrimonio tra Gianluca Grignani e la moglie Francesca fosse finito dopo 17 anni. La notizia non è stata commentata dai diretti interessati e sembrava che la questione si fosse chiusa lì, anche perché nei giorni successivi non sono giunte altre indiscrezioni.

Passati 20 giorni, però, il noto cantautore ha deciso di rispondere all’indiscrezione sulla presunta fine del rapporto con la sua Francesca. Lo ha fatto con un post al vetriolo, in cui accusa tutti coloro che hanno messo in giro questa voce: “sino ad oggi, non mi sono volontariamente esposto sui miei social per smentire quanto emerso sino ad ora anche perché comprenderete che sono immerso nel lavoro e, soprattutto, interessato a gestire al meglio la mia situazione personale perché sono un padre”.

Gianluca Grignani furioso per le indiscrezioni: “Sono partite le querele”

Spiegate le ragioni che lo hanno portato ad infuriarsi, il cantante aggiunge che ha già provveduto a dare mandato ai suoi legali, i quali stanno già procedendo a depositare le querele. Il rocker e Francesca si sono innamorati tanto tempo fa e si sono sposati nel 2003 e dunque sono marito e moglie da 17 anni. In questo lungo periodo hanno avuto 4 splendidi figli: Ginevra, Giselle, Giosuè e Giona. Entrambi sono allergici al gossip e Francesca, che di professione fa la fotografa, da sempre non vuole apparire nella vita pubblica del marito, proprio per mantenere riservata la sua vita privata.