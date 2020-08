Fabrizio Corona durissimo: “Qualsiasi cosa mi farete, non importa”

Fabrizio Corona ci tiene a far passare il messaggio che qualsiasi cosa potranno fare per attaccarlo non avrà alcuna rilevanza.

I fan di Fabrizio Corona sono molteplici ed in questi mesi hanno mostrato al loro idolo tutta la loro solidarietà. I follower hanno gioito insieme a lui dopo che nell’ultima udienza il giudice ha sentenziato in suo favore. Da quel momento in poi l’ex re dei paparazzi è finalmente tranquillo e si può dedicare agli affetti e al rilancio della sua immagine. La famiglia è la base di partenza di questo nuovo percorso. Non solo Fabrizio ha stretto ulteriormente il rapporto con il figlio Carlos, ma anche riallacciato quello con l’ex moglie Nina Moric.

I messaggi d’amore per il figlio e la prima donna che ha veramente amato in queste settimane sono senza soluzione di continuità, così come le foto che li ritraggono insieme ed in piena sintonia. Carlos, poi, è diventato parte integrante del suo nuovo progetto, quel ‘Adalet‘ che Corona ha cominciato a sponsorizzare da qualche mese a questa parte e che rappresenta il marchio della sua ripartenza. Qualche settimana fa, infatti, entrambi hanno posato in post Instagram per annunciare l’arrivo della nuova collezione d’abbigliamento.

Fabrizio Corona: “Non è successo niente”

Forte della rinnovata serenità e certo che il suo debito con la giustizia sia stato già pagato, Corona rispetta le regole e attende che anche i domiciliari siano conclusi. Intanto porta avanti il suo brand e manda un messaggio forte a tutti coloro che non lo apprezzano più di tanto. Nell’ultimo post, Instagram, infatti, mostra una maglietta con la frase divenuta iconica tra la fan base in questi anni: “No pasa nada”. A chiarire che quella frase è rivolta proprio agli hater, Corona scrive nel post: “QUALSIASI COSA MI HANNO FATTO,QUALSIASI COSA MI FARANNO: NO PASA NADA”. Come a dire, attaccatemi pure, sono forte e non importa.