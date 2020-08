La regina di Mediaset Barbara D’Urso si sta finalmente godendo del meritato riposo dopo un anno impegnativo e faticoso. Al mare mostra il suo fisico scolpito.

Barbara D’Urso è considerata la regina di Cologno Monzese ed ha avuto un anno molto impegnativo e difficile. La signora di Mediaset ha avuto una stagione televisiva molto piena, tra Pomeriggio 5, Domenica Live e Live – Non è la D’Urso. Adesso, finalmente, si sta concedendo un po’ di meritato riposo in vacanza al mare.

Per Barbara D’Urso questo è periodo di vacanze dopo la piena stagione televisiva appena trascorsa, che le ha fatto guadagnare ascolti altissimi di share. Il conto alla rovescia per la ripartenza, però, è già partito in quanto la conduttrice ritornerà in diretta da settembre. Intanto, continua ad aggiornare i suoi followers sui social, raccontando la sua quotidianità e mostrando come si sta tenendo in forma con lo yoga e la corsa, tra un bagno e l’altro al mare. Si è mostrata anche in versione Baywatch, sul pattino, in uno spot per ricordare ai suoi fans di quando ricominceranno le sue trasmissioni.

Visualizza questo post su Instagram Riflessi ☀️ #caldo #hot #colcuore❤️ Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: 7 Ago 2020 alle ore 4:00 PDT

Agosto di relax per Barbara D’Urso

L’estate di Barbara D’Urso sembra andare per il meglio: appare felice, rilassata e spensierata. La conduttrice tornerà a settembre con le sue trasmissioni, come ha annunciato nel video in spiaggia che sta andando in onda in questi giorni sulle reti Mediaset. Tra qualche settimana la partenopea dovrà tornare a Milano ma, per il momento, può ancora pensare al riposo, come sembra stia facendo nella foto condivisa su Instagram, che mette in risalto il suo lato B da urlo.

