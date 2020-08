Vacanze low cost agosto 2020: le destinazioni last minute di easyJet

Quali sono le destinazioni più interessanti, low cost e last minute per easyJet.

Ancora non avete prenotato le vostre vacanze ad agosto 2020 e siete stufi di scorrere su Instagram e vedere le foto dei vostri amici che si divertono?

Bene, non abbandonate le speranze, perché grazie alle offerte last minute di easyJet, le possibilità di partire rapidamente a costi super convenienti sono dietro l’angolo! Se avete voglia di scappare dall’ufficio, dalla routine e dal caldo e andare a riposarvi, dopo questi duri mesi di lockdown, controllando le limitazioni dei singoli Paesi prima di partire, potreste riuscire ad organizzare una super vacanza spendendo molto poco.

Dove andare in vacanza last minute ad agosto?

L’estate si sa, ha sempre un sapore speciale. Ci si immagina non in un ufficio abbracciati al condizionatore, ma super abbronzati, sdraiati al sole su un lettino davanti ad un mare limpido, meraviglioso.

Ancora meglio se si ha la possibilità di sorseggiare un bel cocktail con i piedi in acqua. La sera si passeggia un po’ abbronzati e rossi tra le vie di piccoli borghi di pescatori, pronti ad assaporare delle prelibatezze locali magari a base di pesce, in delle location da sogno.

Già. Ma tutto questo dove? Quali sono le mete perfette per una vacanza low cost e soprattutto, ormai, last minute?

I voli low cost e last minute di easyJet

easyJet propone diverse mete e località di mare a prezzi molto concorrenziali e low cost. Ci sono voli a 34 euro per arrivare a Creta e rilassarsi tra le oltre 300 spiagge a disposizione.

Anche Corfù diventa una meta perfetta per questa estate 2020 con acque trasparenti e una natura rigogliosa a soli 29 euro a persona.

Ma non finisce qui, Rodi e Minorca si possono raggiungere spendendo 38 euro a tratta a persona.

Prezzi molto concorrenziali e interessanti a cui si aggiungono anche destinazioni interessanti come Ibiza a 34 euro o Maiorca a 36 euro.

easyJet, le misure di sicurezza per i viaggiatori

Inoltre, se avete un po’ di timore a volare in questo periodo di emergenza da Coronavirus, potreste cercare di rilassarvi un po’. Infatti easyJet ha promesso a tutti i clienti di mettere la salute al primo posto, non dimenticando anche la sostenibilità ambientale.

Sul sito ufficiale vediamo infatti che sono state inserite molte misure di sicurezza nuove per la salute dei turisti: pulizia, sanificazione profonda degli aerei, obbligo di mascherina sia per l’equipaggio che per i passeggeri e un scorta di dispositivi di protezione per tutti i passeggeri.

easyJet ha specificato che tutte queste misure di sicurezza sono in linea con le indicazioni dei Governi, dell’EASA e dell’ICAO. Inoltre, gli aeromobili sono dotati di sistemi di filtraggio per mantenere l’aria in cabina il più pulita possibile.