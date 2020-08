Siviglia Roma Europa League: streaming gratuito, diretta tv, formazioni

Si gioca oggi la partita tra Siviglia e Roma, valida per gli ottavi dell Europa League: vedere in streaming gratuito, diretta tv, formazioni probabili.

Tornano dopo il lockdown anche le coppe europee e dopo la qualificazione dell’Inter contro il Getafe, con gli uomini di Conte che non hanno perso la concentrazione e hanno chiuso la partita per due a zero, stasera nell’altro ottavo di Europa League la Roma gioca contro il Siviglia.

Il match di andata venne rimandato a marzo a causa del Coronavirus, insieme a quello tra Inter e Getafe, quindi in deroga al regolamento le due squadre italiane, contrariamente alle altre sfide, si affronteranno in una partita secca che darà l’accesso alla final eight.

Dove vedere in diretta e in streaming la partita tra Siviglia e Roma

Il match che si gioca questa sera a partire dalle ore 18.55 alla MSV Arena di Duisburg sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Chi non potesse vederla in tv può seguirla con un abbonamento anche coi servizi SkyGo e NowTv.

Prima partita ufficiale tra Siviglia e Roma, che si sono affrontati però in una rocambolesca amichevole estiva nel 2015, finita sei a quattro per i giallorossi, i quali mettevano in campo un esordiente Edin Dzeko, appena giunto dal Manchester City. Dodici invece i confronti del Siviglia contro squadre italiane, con 5 vittorie e altrettante sconfitte oltre a due pareggi.

Siviglia Roma: le formazioni in campo questa sera

Tutto pronto per la sfida di questo pomeriggio, nel Siviglia due vecchie conoscenze del campionato italiano: Banega e Suso. Queste le formazioni:

SIVIGLIA (4-3-3): Bounou; Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón; Banega, Fernando, Jordán; Ocampos, En-Nesyri, Suso.

ROMA (3-4-2-1): Pau López; Mancini, Ibañez, Kolarov; Bruno Peres, Diawara, Cristante, Spinazzola; Zaniolo, Mkhitaryan; Dzeko.