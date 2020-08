Che tempo farà venerdì 7 agosto? Le previsioni per domani e le temperature.

Vi siete goduti la frescura di queste sere? Magari tirando anche su la copertina durante la notte se siete al nord Italia? Bene. Ora è tempo di prepararsi ad un nuovo cambiamento del meteo ad agosto e tirare nuovamente fuori i ventilatori o attaccare l’aria condizionata perché dai prossimi giorni le temperature torneranno a salire vertiginosamente.

Come riporta 3bMeteo, infatti, questi primi giorni di agosto sono stati caratterizzati da un po’ di bassa pressione, ma che si sta spostando proprio in queste ore verso l’Albania e che quindi va ad esaurirsi. Ancora qualche temporale potrebbe verificarsi nelle regioni del sud, ma al Centro Nord invece è dietro l’angolo una vera e propria rimonta anticiclonica con temperature in netto aumento. Che tempo farà allora domani, venerdì 7 agosto?

Le previsioni meteo per oggi, 6 agosto

Nella giornata di oggi, come abbiamo anticipato, potrebbero esserci ancora degli annuvolamenti e degli addensamenti sulle regioni del Centro-Nord, ma senza alcun tipo di pioggia in vista.

Stesso discorso per la Sardegna mentre qualche piovasco potrebbe arrivare sull’Appennino, ma in queste ore centrali della giornata.

Per quanto riguarda invece le regioni del Sud Italia, ci potrebbero essere ancora oggi dei temporali piuttosto intensi soprattutto su Molise, Puglia e Basilicata mentre in Campania la situazione va migliorando notevolmente. Da questa sera le piogge andranno attenuandosi sempre di più.

Che tempo farà domani?

In concomitanza con l’abbandono dei temporali dal nostro Paese, lentamente si rialzano anche le temperature, a cominciare dal Nord. Ci prepariamo così per la giornata di venerdì dove troveremo una generalizzata stabilità meteo su tutta l’Italia.

Solo qualche nube, ma senza conseguenza, potrebbe arrivare sulla Lombardia e il Triveneto. Al centro il sole avrà la meglio, esattamente come al sud, anche se qui, qualche temporale improvviso potrebbe sbucare nelle ore centrali della giornata e spiazzare i turisti.

Temperature in rialzo

Nel complesso però troviamo temperature in aumento, soprattutto al Centro-Nord e sulla Campania mentre altrove per ora è tutto stazionario.

Diciamo che, in modo molto pacato, ma persistente, l’estate e il colpo di coda del caldo si sta facendo sentire. Del resto, almeno fino a Ferragosto, dovremo goderci questo caldo