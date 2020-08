Piacenza, muore bimba di 4 anni, era caduta in piscina. Per la piccola non c’è stato purtroppo più nulla da fare. Si indaga in queste ore sul caso. Nel più grande cordoglio i genitori della bambina.





Il tragico incidente è avvenuto nella piscina di un’amica di famiglia. La bambina si trovava lì a trascorrere una giornata di spensieratezza assieme ai suoi genitori. Non sono purtroppo valsi a nulla tutti gli sforzi compiuti per rianimarla e le cure ricevute all’ospedale di Bergamo. La piccola si è spenta oggi a soli 4 anni.

Piacenza, muore bimba di 4 anni, l’incidente è avvenuto in una piscina

Si trovava a trascorrere una giornata di vacanza e divertimento con la propria famiglia. Proprio lì una bambina di soli 4 anni è caduta lunedì scorso nella piscina di un’amica dei suoi genitori. Questi ultimi hanno tentato in tutti i modi di soccorrere la piccola ma inutili sono stati i loro sforzi. Per la bimba purtroppo non c’è stato più nulla da fare.

La bambina è stata prontamente trasportata, con un elicottero, all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove ha ricevuto le cure nel reparto di terapia intensiva pediatrica.

La situazione della bimba era apparsa migliore dopo che la piccola aveva superato le 24 ore, considerate le più critiche, ma le sue condizioni si sono ben presto aggravate improvvisamente. Probabilmente un arresto cardiocircolatorio ha messo fine per sempre, nella giornata di oggi, alla sua giovanissima vita.

Sul caso procedono in queste ore le indagini della Procura, volte a ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto e ad accertare l’eventuale responsabilità dei genitori o di altri adulti che si trovavano in quel momento in piscina assieme alla bambina.