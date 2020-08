Michelle Obama nel tunnel della depressione: “Mi sveglio di notte e…”

L’ex first lady degli Stati Uniti Michelle Obama ha confessato che sta attraversando un periodo difficile ed è alle prese con “un senso di pesantezza”.

Michelle Obama è una donna forte e con le spalle larghe, come sul dirsi. Ma la sequela di problemi ed emergenze degli ultimi mesi ha messo a dura prova anche lei. Tra pandemia, tensioni razziali e colpi di scena dell’amministrazione Trump, l’ex first lady degli Stati Uniti ha cominciato a soffrire di “una lieve forma di depressione”. Lo ha confessato lei stessa a colloquio con l’editorialista del Washington Post Michelle Norris.

Cosa turba Michelle Obama

“So di avere a che fare con una qualche forma di leggera depressione, non solo a causa della quarantena, ma per la lotta razziale, e solo vedere questa amministrazione, la sua ipocrisia, giorno dopo giorno, è demoralizzante”, dichiara Michelle Obama in un podcast trasmesso su Spotify. Uno stato di disagio che si riverbera sul sonno: l’ex first lady ammette di svegliarsi di notte “con un senso di preoccupazione, di peso” e di aver a volte alzato le mani, abbandonando la sua ferrea routine.

“Ci sono stati degli alti e bassi, come succede a tutti, quando proprio non ti senti e c’è stata una settimana in cui mi sono arresa e non sono stata esigente con me stessa”, ha spiegato la 56enne dolce metà di Barack Obama. “Svegliarsi sentendo le news, le notizie su come questa amministrazione ha risposto o no, sentire un’altra storia di un nero che viene privato della sua umanità, ferito, ucciso o falsamente accusato, è estenuante. E questo ha portato a un peso che non avevo mai sentito nella mia vita”.

A sostenere Michelle Obama, per fortuna, c’è la sua famiglia. Durante la quarantena, per esempio, “intorno alle cinque del pomeriggio ognuno usciva dal suo angolino e facevamo qualcosa insieme, in particolare i puzzle. Ci sedevamo e cercavamo di unire tutti questi tasselli ma abbiamo anche giocato con le carte a Spades”. Non a caso in occasione del compleanno dell’ex presidente degli Stati Uniti, che il 4 agosto ha compiuto 59 anni, la Nostra ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto di famiglia accompagnata dalla dedica: “Buon compleanno alla mia persona preferita”.

