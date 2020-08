Maria De Filippi ha raccontato un segreto riguardante l’ex ballerino Stefano De Martino. E’ stata lei a confessare i sentimenti dell’allievo per la showgirl Belen Rodriguez.

La conduttrice di tanti programmi di successo come “Amici“, “C’è Posta per Te“, “Uomini e Donne” e molti altri, Maria De Filippi, si è raccontata in un’intervista recente, svelando alcuni retroscena sull’ex ballerino Stefano De Martino e sulla sua vita sentimentale.

Maria De Filippi ha rivelato come sia stata proprio lei a dover dire ad Emma Marrone che il suo fidanzato dell’epoca Stefano De Martino si era innamorato della showgirl argentina Belen Rodriguez, ospite del programma “Amici“, al quale stava partecipando la coppia. Oggi Belen e Stefano si sono lasciati nuovamente, nonostante il ritorno di fiamma che aveva fatto sognare tanto i fans. Maria però è tornata a raccontare dell’edizione del talent di canto e ballo del 2012, durante il quale erano iniziate a circolare voci sulla probabile liaison tra il ballerino e la showgirl. La conduttrice del programma, apparentemente, ha interpellato direttamente Stefano: “Lo chiamai in camerino e gli chiesi: ‘cosa stai combinando?’. E lui confessò. De Martino e Belen si erano innamorati ad Amici“.

Maria De Filippi: “Ho detto io a Emma Marrone di Belen”

Così, mentre la showgirl argentina e il ballerino napoletano si erano innamorati ad “Amici“, il triste compito di riferire la notizia alla fidanzata dell’epoca di De Martino, è ricaduto su Maria De Filippi: “Stefano non voleva dirlo a Emma, con la quale era fidanzato. E così a Emma lo dissi io“, ha raccontato a Gente la conduttrice televisiva. Recentemente si è conclusa l’ultima stagione di “Temptation Island“, prodotto dalla De Filippi, con la conduzione di Filippo Bisciglia. “L’ho conosciuto al circolo del tennis. All’epoca era un giocatore di poker professionista, ma quando nacque “Temptation” mi sono fissata su di lui, non volevo un conduttore ufficiale”, ha raccontato Maria.

