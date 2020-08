Arriva dal Regno Unito la terribile notizia. Una mamma e i suoi quattro bambini piccoli stanno lottando per la vita dopo un terribile incidente in macchina.

È accaduto tutto poche ore fa a Birmingham, nel Regno Unito. Quattro bambini e la loro mamma stanno coraggiosamente lottando per la loro vita dopo un grave incidente in macchina. L’auto all’interno della quale viaggiava la famiglia si è rovinosamente schiantata contro un albero. Scopriamo insieme che cosa è successo.

L’incidente è avvenuto nelle prime ore di questa mattina. I cinque, tutti in gravi condizioni eccetto uno dei 4 bambini, sono stati soccorsi al momento da un’ambulanza di passaggio. Quest’ultima stava portando un paziente in ospedale intorno alle ore 4:45 del mattino.

Successivamente altre cinque ambulanze si sono precipitate immediatamente sul luogo del grave incidente, ossia nella zona di Bordesley Green, a Birmingham. I quattro bambini e la mamma sono stati trovati all’interno della Ford Fiesta argentata di famiglia, completamente ammaccata. È stato immediatamente prestato soccorso ai feriti, i quali sono stati trasportati in ospedale, date le condizioni critiche.

La polizia è intervenuta sul posto, bloccando la strada in entrambe le direzioni. Nel frattempo un’indagine è attualmente aperta. La portavoce della polizia del West Midlands ha dichiarato: “Stiamo indagando dopo che un’auto ha colpito un albero a Belchers Lane, Bordesley Green, alle 4.45 di oggi”. Poi ha continuato: “Una donna e tre bambini sono stati portati in ospedale”. Le loro ferite sono gravi, e stanno tutti aspettando notizie sul loro attuale stato di salute. Il quarto bambino, anche esso in ospedale, ha invece riportato soltanto una clavicola fratturata, ed è dunque in condizioni meno critiche.

Famiglia subisce un grave incidente in macchina: le testimonianze dei passanti

In seguito all’incidente, una residente di 48 anni che abita nei dintorni, ha rilasciato alcune dichiarazioni per il Birmingham Live. “Abbiamo sentito un urlo. Era costante, come quelli dei film dell’orrore. Si capiva che proveniva da una donna. È stato terribile, perché in quel momento la strada era silenziosa”. Poi ha continuato: “Ho guardato fuori e c’erano circa quattro ambulanze e sei o sette auto della polizia. Il mio vicino ha detto che c’era stato un incidente, e che alcuni bambini erano coinvolti”.