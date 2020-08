Giuseppe Conte si gode un po’ di relax al mare con la sua Olivia

I paparazzi beccano Giuseppe Conte e Olivia Paladino mentre si godono qualche ora di relax, tra un impegno e l’altro del premier.

Diventato premier quasi per caso, Giuseppe Conte è riuscito nel corso di questi due anni ad assumere un ruolo preponderante e ad attirare i consensi degli italiani. L’avvocato ha dimostrato di essere in grado di portare avanti accordi diplomatici complessi e di saper gestire a livello mediatico e politico situazioni complicate. Prima quando era il mediatore tra Salvini e Di Maio, successivamente quando ha guidato la transizione tra il primo governo ed il secondo ed infine durante l’emergenza sanitaria. L’ottenimento del Recovery Fund, infatti, è un successo suo e del governo, richiesto, difeso ed ottenuto dopo mesi di trattative con l’Unione Europea.

In questi giorni il premier ha annunciato la proroga dello Stato d’ Emergenza, difendendo la decisione in parlamento davanti alle opposizioni. Adesso, prima dello stacco per le ferie, dovrà lavorare insieme alla squadra di governo per far passare il decreto agosto e definire le linee guida per il ritorno a scuola di tutti gli studenti italiani nel mese di settembre. Insomma il lavoro non manca e non mancheranno certamente criticità e polemiche sulle decisioni assunte.

Giuseppe Conte si gode il mare insieme ad Olivia

Con tanto lavoro e pressione sulle spalle, Giuseppe Conte ha deciso di prendersi qualche ora di meritato relax insieme alla bella compagna Olivia Paladino. I due sono molto discreti e preferiscono mantenere la vita privata in disparte. La bella Olivia, in particolare, evita di rilasciare dichiarazioni e cerca sempre di rimanere distante dagli obiettivi per proteggere la propria privacy.

Anche per questa esigenza i due hanno scelto una zona del Circeo in cui non c’erano molte persone. Il bagno in solitaria, però, è stato scoperto dai paparazzi di ‘Diva e Donna’ che li hanno fotografati mente facevano il bagno e mentre prendevano il sole in spiaggia. Lui con un classico boxer, mentre lei sfoggia un costume intero che ne esalta le generose forme.