La ‘coppia’ (è tutto ancora da confermare) Francesca Pascale Paola Turci sta monopolizzando le cronache rosa. L’ex di Berlusconi disse una cosa importante.

Ha sorpreso tutti il bacio tra Francesca Pascale e Paola Turci. Le due sono state viste in atteggiamenti intimi, come non avverrebbe di certo neppure tra migliori amiche. Il tutto mentre si godevano il mare ed il sole del Cilento, durante una giornata su uno yacht di lusso.

La ex fidanzata di Silvio Berlusconi e la cantautrice romana si conoscono da tempo ed i rumours sul fatto che tra di loro ci fosse del tenero risalgono a diversi mesi fa. Gli utenti sui social network ma anche la stampa si sono scatenati in merito a quella che sembra essere una vera e propria relazione spuntata di colpo. E c’è chi rivanga alcune parole del passato rilasciate proprio dalla 36enne napoletana, che pare abbia detto: “Oggi amo Silvio ma domani chissà, magari potrei amare una donna”. E la cosa viene utilizzata anche per sparare a zero proprio sul Cavaliere. È Mario Adinolfi, leader del Popolo della Famiglia, a fare ironia sull’83enne imprenditore lombardo ricordando di come la Pascale abbia preso a cuore le tematiche LBGT e di come lei stessa avesse organizzato in passato una cena ad Arcore con ospite Vladimir Luxuria.

Francesca Pascale Paola Turci, ironia ed accuse dominano sui social

Ricordo il sorriso mesto di quando lei gli portò Luxuria a cena a Palazzo Grazioli, con tanto di selfie a cui si vede che si sarebbe volentieri sottratto. Povero Silvio, irriso a ottant’anni da una lesbica dichiarata che ora sta con una cantante comunista che lo odia. E lui paga! pic.twitter.com/bNjl5FjIge — Mario Adinolfi (@marioadinolfi) August 5, 2020

Anche più mordaci sono gli internauti, che accusano Francesca Pascale di vero e proprio sciacallaggio. La fine della relazione con Berlusconi ha infatti portato nelle sue tasche 20 milioni di euro di buonuscita. E c’è chi la taccia di avere finto che gli piacessero gli uomini solo per mettere le mani su tutti quei soldi. Adducendo al contempo che da sempre Francesca in realtà fosse interessata alle donne. Né lei né tanto meno Paola Turci hanno commentato la cosa. Ma l’importante è che siano felici, se davvero c’è una relazione tra loro.

