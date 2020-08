Francesca Cipriani si spoglia per strada: interviene la polizia

Francesca Cipriani si spoglia per strada: interviene la polizia. Mentre si trovava a posare per il suo servizio fotografico, la showgirl ha dovuto confrontarsi con le forze dell’ordine.





La disavventura capitatale è stata raccontata dalla stessa Cipriani in una intervista al settimanale Nuovo. La polizia ha interrotto i lavori mentre la showgirl si trovava a posare indossando un intimo sexy proprio vicino alla strada.

Francesca Cipriani in lingerie posa in strada: interviene la polizia

Sarà un calendario ad immortalare la sua bellezza e le sue curve mozzafiato. La showgirl stava lavorando proprio alla realizzazione del suo ultimo progetto, quando la polizia è intervenuta interrompendo i lavori.

La showgirl ha messo tutto il suo pubblico a conoscenza di tale vicenda tramite un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo. Mentre si trovava a posare nel corso dello shooting infatti, la Cipriani ha visto arrivare la polizia che ha intimato di fermare subito il servizio fotografico. La showgirl si trovava infatti in lingerie vicina ad una balla di fieno proprio in prossimità della strada. E’ probabile dunque che l’intervento delle forze dell’ordine sia partito proprio a seguito della segnalazione ricevuta da qualcuno che si trovava a passare su quella strada e che non ha gradito quanto stava osservando.

La Cipriani ha raccontato di aver cercato di spiegare al vigile, il quale era intenzionato a farle una multa, che si trattava di un lavoro e che non vi era alcuna cattiva intenzione. Sembra che la showgirl sia riuscita inoltre nella sua impresa di convincimento, poiché alla fine né lei, né tutti coloro che si trovano in quel momento a partecipare allo shooting e a lavorare su quel set, hanno ricevuto alcuna multa.

La showgirl nell’ultimo periodo ha parlato inoltre delle sue pene d’amore per l’attore turco Can Yaman. Sembra infatti che i due dovevano incontrarsi a cena ma che Yaman non risponda ai messaggi della Cipriani. Vedremo se durante questi giorni d’estate le pagine di gossip torneranno a parlare di loro.