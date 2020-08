Elite 4: riprese sospese per Coronavirus, attore positivo – VIDEO

Sospese dopo appena un giorno le riprese della serie televisiva spagnola Elite: uno degli attori risultato positivo al Coronavirus.

Iniziano col piede sbagliato le riprese della quarta stagione di Elite, una delle serie di punta di Netflix, amatissima e seguitissima dal pubblico. Infatti, dopo appena un giorno, le riprese sono state sospese, secondo quanto riporta un quotidiano spagnolo.

La notizia sarebbe stata anche confermata da Netflix allo stesso quotidiano che l’ha lanciata per primo. A quanto pare, le riprese della nota serie televisiva sarebbero state sospese in quanto uno degli attori sarebbe risultato positivo al Coronavirus.

Non è chiaro chi sia l’attore della serie spagnola ideata da Carlos Montero e Darío Madrona a essere risultato positivo al Coronavirus, ma in base a un rigido protocollo messo a punto da Netflix, le riprese sono state sospese. Non si sa nemmeno quando riprenderanno. Quello che è certo, viene spiegato, è che verrà effettuato uno screening al cast e alla troupe per accertarsi che non vi siano altri contagi.