Elisabetta Gregoraci figlio | ‘L’uomo più importante della mia vita’ | FOTO

Gossip Elisabetta Gregoraci figlio. L’ex moglie di Flavio Briatore pubblica una immagine estremamente significativa sul suo profilo personale Instagram.

Da diverso tempo Elisabetta Gregoraci e suo figlio Nathan Falco compaiono sul profilo Instagram della showgirl ed attrice calabrese. Mamma e figlio sono uniti più che mai ed il loro è un legame profondo.

Elisabetta Gregoraci figlio, lei non ha occhi che per il suo Nathan Falco

Il ragazzino, nato nel 2010 nel corso del matrimonio che la 40enne di Soverato ha instaurato a lungo con Flavio Briatore, sta crescendo bene, con l’amore di entrambi i genitori. E come spesso accade tra mamma e papà che hanno divorziato, è lui a fare da collante con quella che per diverso tempo è stata una coppia. Nathan Falco è amatissimo dalla madre, che in tante occasioni ne ha elogiato l’importanza. Ed allora come adesso, la Gregoraci definisce suo figlio come “l’uomo più importante della mia vita.

In passato è anche capitato che gli haters prendessero di mira l’adolescente, in maniera del tutto indiscriminata e crudele. Cosa che ha portato la Eli a sfoderare gli artigli ed a sbranare ogni attacco ingiustificato. Come del resto ogni mamma farebbe. Lei è bellissima, ed assieme a suo figlio lo è anche di più. Nel frattempo si parla di un flirt importante per la Gregoraci, che si starebbe sentendo in questo periodo con lo storico ex di Diletta Leotta, ovvero Matteo Mammì.

