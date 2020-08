Coronavirus 6 agosto: oltre 400 casi e diversi morti in Italia

Oltre 400 casi identificati di Coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, diversi anche i morti: salgono gli attualmente positivi.

Dopo la giornata difficile di ieri con 384 contagi e 10 decessi, dati più che raddoppiati rispetto alle 24 ore precedenti, anche oggi crescono i numeri del contagio da Coronavirus nel nostro Paese. Sono infatti 402 i nuovi positivi.

A questi, si aggiungono 6 morti e 347 guariti. Salgono dunque ancora gli attualmente positivi. Tra i dati delle singole Regioni, in Lombardia si segnala un calo da 138 a 111 nuovi positivi in Lombardia, calo anche in Puglia, che passa da 23 a 7 casi, mentre in Veneto i casi salgono da 41 a 58.

Dati Coronavirus Regione per Regione del 6 agosto

Salgono lievemente, da 12 a 18, i nuovi positivi nel Lazio, sempre di sei unità, da 11 a 17, salgono i contagi in Toscana. 15 i contagi in Abruzzo, che resta in doppia cifra. Salgono a 30 i casi in Sicilia, mentre sono 22 quelli in Piemonte e 58 quelli in Emilia Romagna. In doppia cifra oggi anche la Liguria e il Trentino Alto Adige. 42 i ricoveri in terapia intensiva, uno in più di ieri.

Dei morti odierni, tre sono in Lombardia, dove i casi totali sfiorano ormai i 100mila e sono 96.637. In Italia sono in tutto 249.204 i casi, vicinissimi a quota 250mila. Si allarga anche la fetta di malati identificati con lo screening, ovvero 26.091 pari al 10,46%. A doppio zero per contagi e decessi ci sono oggi Molise e Basilicata.