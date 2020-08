Beirut, ansia per Michele Morrone: i figli sono in Libano

Momenti di tensione per Michele Morrone dopo l’esplosione a Beirut: lo stesso attore ha svelato le condizioni del figlio ringraziando tutti per i numerosi messaggi

Momenti di paura e terrore per l’attore Michele Morrone. Nel 2014 ha sposato la stilista libanese Rouba Saadeh: dalla loro relazioni sono nati Marcus e Brando. E così lo stesso uomo ha ricevuto numerosi messaggi sul profilo Instagram con ogni tipo di domanda dopo l’esplosione a Beirut. Lo stesso Morrone ha svelato le condizioni dei figli rivelando che stanno bene. I due piccoletti sono arrivati così nelle ultime ore in Italia nonostante il periodo drammatico in Libano. L’attore ha potuto riabbracciare i suoi figli con attimi di vero terrore dopo l’esplosione a Beirut.

Leggi anche –> Chi è: età, vita privata e carriera dell’attore milanese



in tempo reale CLICCA QUI

Beirut, Michele Morrone emozionato

L’attore ha svelato le condizioni del figlio attraverso le storie su Instagram rivelando che stanno bene. Poi ha ringraziato tutti per i numerosi messaggi che gli sono arrivati: un momento davvero drammatico distante dai propri figli.