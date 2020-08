Bayer Leverkusen Rangers Europa League: streaming, diretta, formazioni

Si gioca oggi la partita tra Bayer Leverkusen e Rangers, valida per gli ottavi dell’Europa League: vedere in streaming gratuito, diretta tv, formazioni probabili.

Tornano dopo il lockdown anche le coppe europee e stasera conosceremo chi tra Bayer Leverkusen e Rangers passerà il turno e tenterà quindi il tutto per tutto nella final eight dell’Europa League.

Questa partita interessa direttamente l’Inter di Antonio Conte che ieri non ha perso la concentrazione e ha chiuso la partita per due a zero contro il Getafe, accedendo dunque alla fase finale di questa competizione dai ritmi serrati.

Dove vedere in diretta e in streaming la partita tra Bayer Leverkusen e Rangers

Il match che si gioca questa sera a partire dalle ore 18.55 alla ‘Bay Arena’ di Leverkusen sarà visibile in diretta sui canali Sky Sport Football (numero 203 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite). Chi non potesse vederla in tv può seguirla con un abbonamento anche coi servizi SkyGo e NowTv.

All’andata, la squadra che oggi gioca in casa, sebbene a porte chiuse, si impose per tre reti a uno quindi stasera dovrebbe essere un impegno agevole. Ma i tedeschi hanno tante assenze pesanti: Weiser e Demirbay per squalifica, gli infortunati Paulinho e Bellarabi, più Amiri, che si trova in quarantena.

Bayer Leverkusen Rangers: le formazioni in campo questa sera

Tutto pronto per la sfida di questo pomeriggio dunque. Queste le formazioni in campo:

BAYER LEVERKUSEN (4-3-3): Hradecky; L. Bender, S. Bender, Tah, Wendell; Baumgartlinger, Aranguiz; Diaby, Havertz, Bailey; Volland.

RANGERS (4-3-3): McGregor; Tavernier, Goldosn, Edmunson, Barisic; Arfield, Kamara, Davis; Aribo, Morelos, Kent.