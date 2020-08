Aurora Ramazzotti lancia una sfida: “Dimostrami che non stai mentendo”

Con l’ultimo post pubblicato su Instagram, la figlia di Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti, ha lanciato una sfida aperta a tutti.

In questi ultimi anni Aurora Ramazzotti, figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, ha dimostrato di poter diventare una degna erede della madre. In bilico tra il sogno di diventare una cantautrice e quello di seguire le orme di Michelle, la giovane ha prima cercato di testare le proprie abilità canore con un provino ad ‘X-Factor‘, ma in un secondo momento ha preferito il mondo della televisione. Già lo scorso anno Aurora ha debuttato in un programma in prima serata insieme alla madre e la prova del nove non è andata affatto male.

Dopo una fase di pausa, dovuta anche e soprattutto al Covid-19, la figlia di Michelle Hunziker è tornata al lavoro come inviata del programma mattutino di Tv8 ‘Ogni mattina‘. Aurora si occupa di andare in giro per l’Italia per raccontare storie di vita vissuta da ogni angolo del Paese, sia che si tratti di persone note al pubblico sia che si tratti di illustri sconosciuti. Un’esperienza sicuramente formante che contribuirà a migliorare le proprie skill e scrollarsi di dosso l’etichetta di “Figlia d’arte”.

Aurora Ramazzotti e la sfida della verità

Se in ambito televisivo Aurora è ancora agli albori della sua giovanissima carriera, sui social la ragazza è già una celebrità. I suoi fan ne ammirano la solarità, la schiettezza, l’aspetto esteriore e soprattutto l’ironia. Quest’ultima caratteristica è forse la principale eredità lasciatale da mamma Michelle, come dimostrato dall’ultimo post Instagram, in cui la ragazza invita tutti ad affrontare una sfida di sincerità. In cosa consiste? Ha pubblicato un collage di video in cui sbadiglia e sfidato i follower a non sbadigliare. Il risultato della sfida? Se non sbadigliate, state mentendo.