Anna Tatangelo sul letto in reggiseno nello scatto da sogno | FOTO

La cantante Anna Tatangelo ha sconvolto i suoi fans condividendo una Instagram story in cui è seduta sul letto, splendida con le sue forme prosperose.

La cantante nativa di Sora, Anna Tatangelo, sconvolge i suoi fans con un’esplosiva Instagram story. La giovane con il lancio del suo nuovo singolo “Guapo” ha lasciato il mondo del pop patinato per avvicinarsi al mondo della musica trap con la collaborazione dell’artista Geolier.

Anna Tatangelo si è avvicinata al genere della musica trap quando ha incontrato Achille Lauro e il suo chitarrista e produttore Boss Doms per realizzare un’altra versione del suo successo “Ragazza di periferia“. “Guapo“, però, che è uscita qualche settimana fa è lontana dal ritmo classico del raggaeton e si avvicina al latin trap. Anche il testo offre esempi di questo genere: “Guapo, scusami se non ti richiamo, mi dici ti amo e non è il caso, non sei a livello, baby, è claro”.

Jungle 🐾🦎

Anna Tatangelo e il fisico scolpito

La cantante Anna Tatangelo, che oggi ha 33 anni, è diventata famosa grazie alla sua partecipazione al “Festival di Sanremo” del 2002, nella sezione giovani col il brano “Doppiamente fragili“. Madre di Andrea, avuto con l’ex compagno Gigi D’Alessio, ormai dieci anni fa, oggi Anna è ancora stupenda. La cantante ha condiviso attraverso Instagram story una foto in cui è seduta sul letto e indossa un paio di shorts di jeans e un reggiseno azzurro, che mettono in risalto le sue forme: l’addominale scolpito, il prosperoso seno e le gambe toniche.

