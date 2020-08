Urbino, terribile incidente: 52enne muore travolto da un trattore

Un operaio di 52 anni, Paolo Gostoli, di Belforte all’Isauro (Pesaro-Urbino), è morto questa mattina travolto da un trattore: ecco la dinamica dell’incidente.

Stava lavorando nell’azienda Montefeltro foraggi, a Sassocorvaro (Pesaro-Urbino) quando, per cause ancora in corso di accertamento, è stato agganciato e travolto da un trattore, che pare non si sia accorto della presenza dell’uomo davanti a sé. Così è morto un operaio di 52 anni, Paolo Gostoli, di Belforte all’Isauro. La disgrazia è avvenuta questa mattina poco dopo le 10.

Il tragico incidente col trattore costato la vita a Paolo Gostoli

Sul posto sono tempestivamente intervenuti un’ambulanza del 118 e i Vigili del Fuoco, oltre ai Carabinieri di Sassocorvaro, ma per il 52enne travolto dal trattore non c’è stato purtroppo nulla da fare. L’operaio è deceduto a causa delle gravi ferite riportate. Sotto choc il collega che conduceva la ruspa: ha raccontato di non aver visto l’altro operaio, che era di spalle quando è stato travolto.

Sempre nelle Marche in mattinata, a Falconara Marittima (Ancona), è deceduto un altro operaio, 59 anni, a seguito di un altro gravissimo incidente: alla guida di una gru per il movimento terra nel cantiere bypass ferroviario “variante Falconara Marittima” è rimasto schiacciato dal mezzo che si stava ribaltando.

EDS