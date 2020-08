Addio a Sergio Zavoli, figura preminente del giornalismo televisivo in Italia. Se ne va uno dei giganti del settore dell’informazione nel nostro Paese.

Se ne è andato per sempre Sergio Zavoli, grandissima figura del giornalismo in televisione. Il decesso è avvenuto a Roma nella sera del 4 agosto a 96 anni. Zavoli aveva ricoperto per anni diversi ruoli dell’informazione, facendo da radiocronista, condirettore, direttore del Giornale Radio Rai, presidente della stessa Rai per 6 anni dal 1980 al 1986 e molto altro.

Famose diverse sue inchieste, come quella della Nato a Ravenna in merito all’anno 1923. L’ingresso di Sergio Zavoli in Rai avvenne agli albori della Radio Televisione di Stato, nel lontano 1947. Venne assunto come conduttore del telegiornale alla radio. Poco più di 20 anni dopo poi visse il salto in tv, nel 1968. Ed a lui si devono programmi importanti come ‘TV7’, ‘AZ’, ‘Controcampo’. Tra gli altri suoi ruoli di prestigio ci fu quello alla direzione del quotidiano ‘Il Mattino’ di Napoli, tra 1993 e 1994. Inoltre curava alcune rubriche su diversi settimanali di prestigio. Zavoli si impegnò anche in politica, rivestendo la carica di senatore dal 2001 al 2018, mentre nel 2009 venne eletto presidente della commissione parlamentare per la vigilanza sulla Rai.

Sergio Zavoli, una vita dedicata al giornalismo

Il giornalista fu molto proficuo anche in ambito letterario, con diversi libri a sfondo politico e saggistico tra 1969 e 2007. Il Senato ospiterà la camera ardente, poi la salma verrà tumulata a Rimini, non lontano dalla sua Ravenna, dove nacque il 21 settembre 1923. Alcune sue opere più note:

Viaggio intorno all’uomo (1969)

Nascita di una dittatura (1973), La notte della Repubblica (1992)

Dieci anni della nostra vita: 1935-1945 (1960)

Altri vent’anni della nostra vita: 1945-65 (1965)

Figli del labirinto (1974)

Socialista di Dio (1981)

Romanza (1987)

Di questo passo (1993)

Un cauto guardare (1995)

Dossier cancro (1999)

Il dolore inutile (2002)

Diario di un cronista (2002)

La questione: eclissi di Dio e della storia (2007)

Il ragazzo che io fui (2011)

