Romina Power e il nuovo fidanzato: dedica d’amore “sospetta” sui social

Il web è impazzito a causa di alcuni indizi condivisi da Romina Power. Da quanto scritto, i fans ipotizzano che la cantante possa aver trovato un nuovo amore.

In molti si domandano se la celebre ex moglie di Al Bano Carrisi, Romina Power, abbia un nuovo fidanzato. Questo rumor sta girando da qualche giorno sul web a causa di alcuni indizi condivisi online dalla diretta interessata, che sebbene ormai sia separata da molto è ancora associata spesso al nome del cantante di Cellino San Marco.

Romina Power sembrerebbe avere un nuovo fidanzato, al quale ha dedicato nelle scorse ore delle parole romantiche sui social. In molti hanno visto la frase condivisa su Instagram e si sono chiesti a chi si riferisse la cantante. “L’amore è l’unica realtà e non è solo un mero sentimento, è la verità ultima che risiede nel cuore della creazione”, questa la suggestiva frase. La frase è, però, in realtà una citazione del poeta e artista indiano Rabindranath Tagore che molti sembrano non aver afferrato.

Visualizza questo post su Instagram E chi sarebbe il fidanzato? Tagore? 🙈😂 Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower) in data: 3 Ago 2020 alle ore 5:20 PDT

Romina Power, la sua risposta: “Chi sarebbe il fidanzato?”

La notizia della presunta nuova relazione è arrivata anche all’orecchio della diretta interessata Romina Power, che ha deciso di commentare la storia su Instagram, pubblicando un titolo che cita: “Romina Power pubblica una dedica d’amore al fidanzato sui social”, e ha chiesto chi fosse il fidanzato in questione. “Tagore?”, riferendosi al poeta indiano di cui ha condiviso la sopracitata frase, evidentemente fraintesa dal web. L’artista non ha smentito, però, la possibilità che un nuovo amore sia entrato nella sua vita, ma ha sicuramente dato uno stop al gossip riguardo la citazione condivisa.

